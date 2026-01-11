Mercato, une nouvelle écurie de Serie A fait les yeux doux à Jean-Philippe Mateta

Déjà très courtisé lors du dernier mercato estival, Jean-Philippe Mateta figurait parmi les attaquants les plus observés du marché. Fort d’une saison aboutie avec Crystal Palace, marquée notamment par 14 buts inscrits en Premier League, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais avait suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens. Liverpool s’était renseigné sur sa situation sans que les discussions n’aboutissent.

Finalement resté chez les Eagles, Jean-Philippe Mateta a poursuivi sur sa lancée. Cette saison encore, l’attaquant français affiche des statistiques solides avec huit réalisations en championnat, confirmant son rôle central dans l’animation offensive de Palace. Cette régularité lui a surtout permis de franchir un cap symbolique à l’automne, en honorant sa première sélection avec l’équipe de France, renforçant un peu plus son attractivité sur la scène européenne, notamment du côté de la Juventus.