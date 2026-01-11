Longtemps annoncé sur le départ, puis finalement resté à Londres, Jean-Philippe Mateta continue de faire parler de lui sur le marché des transferts. À l’approche d’un hiver toujours propice aux ajustements stratégiques, le nom de l’attaquant français circule de nouveau avec insistance. Ses performances récentes, conjuguées à une trajectoire désormais bien installée au plus haut niveau, attirent l’œil au-delà de l’Angleterre. En Italie, une nouvelle porte pourrait s’entrouvrir pour un joueur arrivé à un tournant de sa carrière.
Mercato, une nouvelle écurie de Serie A fait les yeux doux à Jean-Philippe Mateta
Jean-Philippe Mateta attise les convoitises
Déjà très courtisé lors du dernier mercato estival, Jean-Philippe Mateta figurait parmi les attaquants les plus observés du marché. Fort d’une saison aboutie avec Crystal Palace, marquée notamment par 14 buts inscrits en Premier League, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais avait suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens. Liverpool s’était renseigné sur sa situation sans que les discussions n’aboutissent.
Finalement resté chez les Eagles, Jean-Philippe Mateta a poursuivi sur sa lancée. Cette saison encore, l’attaquant français affiche des statistiques solides avec huit réalisations en championnat, confirmant son rôle central dans l’animation offensive de Palace. Cette régularité lui a surtout permis de franchir un cap symbolique à l’automne, en honorant sa première sélection avec l’équipe de France, renforçant un peu plus son attractivité sur la scène européenne, notamment du côté de la Juventus.
La Serie A s’active, la Juventus entre en scène pour Mateta
Ces dernières semaines, la presse italienne a relancé la piste menant à Jean-Philippe Mateta. Après un premier intérêt évoqué du côté de l’AC Milan, un autre poids lourd de Serie A se serait positionné. Selon Sportmediaset, la Juventus suit désormais de près la situation de l’attaquant de Crystal Palace, au point d’avoir envoyé des scouts pour l’observer lors de récentes rencontres.
L’hypothèse d’une arrivée en Serie A ne laisserait pas Jean-Philippe Mateta indifférent. Le championnat italien, réputé pour son exigence tactique, représente un défi attractif pour un joueur en pleine maturité. À la Juventus, le profil puissant et mobile de l’international français correspondrait à une réflexion plus large sur le renouvellement du secteur offensif, alors que le club anticipe déjà certains départs majeurs.
La Juve connait le prix à payer pour Jean-Philippe Mateta
La Juventus se projette notamment dans l’après-Dusan Vlahovic. L’attaquant serbe, en fin de contrat en juin, devrait quitter Turin à l’issue de la saison, obligeant la direction sportive à anticiper son remplacement. Dans ce contexte, Jean-Philippe Mateta figure sur une shortlist de profils capables d’apporter une solution crédible à court et moyen terme.
Sous contrat avec Crystal Palace jusqu’en 2027, Jean-Philippe Mateta se trouve dans une situation charnière. Le club londonien, conscient de la valeur marchande de son joueur, pourrait être amené à trancher rapidement pour éviter une perte de valeur à l’approche des dernières années de contrat. Selon les estimations de Sportmediaset, un transfert pourrait être envisagé pour un montant compris entre 20 et 25 millions d’euros lors du prochain mercato estival.
Un avenir encore ouvert pour Mateta
Si aucune décision n’a encore été actée, l’intérêt de la Juventus confirme le statut désormais établi de Jean-Philippe Mateta sur le marché européen. À 28 ans, l’international français semble arrivé à un moment clé de sa carrière, partagé entre la continuité en Premier League et la tentation d’un nouveau défi en Serie A. Les prochains mois s’annoncent déterminants, tant pour le joueur que pour Crystal Palace, appelé à clarifier sa stratégie.
Dans un marché hivernal souvent animé par les opportunités, le dossier Jean-Philippe Mateta pourrait bien s’accélérer. Entre performances sportives, enjeux contractuels et ambitions personnelles, toutes les conditions semblent réunies pour faire de ce feuilleton l’un des dossiers offensifs à suivre de près.