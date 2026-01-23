Il faisait partie des attaquants les plus surveillés du marché, et tout semblait réuni pour un départ. Pourtant, à l’heure où les grandes manœuvres du mercato s’intensifient, le dossier Jean-Philippe Mateta est entré dans une zone de turbulences. Entre intérêts concrets, discussions avortées et position ferme de Crystal Palace, l’avenir de Jean-Philippe Mateta reste incertain.
Mercato, ça coince pour Jean-Philippe Mateta
- Getty Images
Jean-Philippe Mateta, un statut renforcé après une saison référence
Déjà très sollicité lors du dernier mercato estival, Jean-Philippe Mateta s’était imposé comme l’un des profils offensifs les plus attractifs du marché européen. Auteur d’une saison pleine avec Crystal Palace, ponctuée par 14 buts en Premier League, Jean-Philippe Mateta avait confirmé sa montée en puissance dans un championnat exigeant. Ces performances avaient naturellement attiré l’attention de plusieurs clubs, dont Liverpool, sans que les échanges ne débouchent sur une offre concrète.
Finalement resté chez les Eagles, Jean-Philippe Mateta a poursuivi sur cette dynamique positive. Toujours aussi précieux dans le jeu de Crystal Palace, l’attaquant français a confirmé sa régularité cette saison avec huit nouvelles réalisations en championnat. Un rendement qui a renforcé son statut au sein de l’effectif londonien et consolidé son image d’avant-centre fiable sur la durée.
- Getty Images Sport
Jean-Philippe Mateta change de dimension à l’automne
La progression de Jean-Philippe Mateta ne s’est pas limitée à ses statistiques en club. À l’automne, l’ancien Lyonnais a franchi un cap symbolique en honorant sa première sélection avec l’équipe de France. Une étape majeure dans la carrière de Jean-Philippe Mateta, venue récompenser sa constance et accroître davantage sa cote sur le marché international.
Cette reconnaissance internationale a logiquement ravivé l’intérêt de plusieurs formations européennes. Du côté de l’Italie, la presse transalpine a rapidement relancé le dossier Jean-Philippe Mateta. La Serie A, régulièrement à la recherche de profils physiques et efficaces, s’est montrée attentive à l’évolution du buteur de Crystal Palace, désormais perçu comme un attaquant arrivé à maturité.
- Getty Images Sport
L’AC Milan passe à l’action pour Jean-Philippe Mateta
Parmi les clubs italiens évoqués, l’AC Milan est apparu comme le plus déterminé. En quête depuis plusieurs saisons d’un attaquant capable d’enchaîner les buts, le club rossonero multiplie les pistes sans parvenir à stabiliser son secteur offensif. Après plusieurs profils testés sans succès, les dirigeants milanais ont identifié Jean-Philippe Mateta comme une option crédible et immédiatement opérationnelle.
Selon les informations de Foot Mercato, l’AC Milan a ainsi formulé une offre officielle pour Jean-Philippe Mateta ce vendredi. Un signe clair de l’intérêt concret du club lombard, convaincu par le rendement et la progression de l’attaquant français. De son côté, Jean-Philippe Mateta se montrait favorable à l’idée d’un départ vers la Serie A, séduit par le projet milanais.
- Getty Images Sport
Crystal Palace recale Milan pour Mateta
Malgré cet accord de principe du joueur, FM précise que le dossier Jean-Philippe Mateta a rapidement buté sur la position inflexible de Crystal Palace. Le club anglais a décidé de refuser l’offre transmise par l’AC Milan, jugeant la proposition insuffisante au regard de l’importance sportive de Jean-Philippe Mateta dans son effectif.
À 28 ans, Jean-Philippe Mateta est considéré comme un élément central du dispositif offensif des Eagles. Dans un contexte où le club cherche à maintenir sa stabilité en Premier League, un départ en cours de saison apparaît difficilement envisageable sans compensation jugée satisfaisante. Une fermeté qui complique sérieusement les négociations.
À ce stade, le feuilleton Jean-Philippe Mateta semble donc à l’arrêt. Si l’intérêt de l’AC Milan est réel et si le joueur ne ferme pas la porte à un nouveau défi, Crystal Palace conserve la main sur ce dossier. Les prochaines semaines diront si les positions peuvent évoluer ou si Jean-Philippe Mateta devra patienter jusqu’à une fenêtre de transfert plus favorable.