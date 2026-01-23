Mercato, ça coince pour Jean-Philippe Mateta

Malgré cet accord de principe du joueur, FM précise que le dossier Jean-Philippe Mateta a rapidement buté sur la position inflexible de Crystal Palace. Le club anglais a décidé de refuser l’offre transmise par l’AC Milan, jugeant la proposition insuffisante au regard de l’importance sportive de Jean-Philippe Mateta dans son effectif.

À 28 ans, Jean-Philippe Mateta est considéré comme un élément central du dispositif offensif des Eagles. Dans un contexte où le club cherche à maintenir sa stabilité en Premier League, un départ en cours de saison apparaît difficilement envisageable sans compensation jugée satisfaisante. Une fermeté qui complique sérieusement les négociations.

À ce stade, le feuilleton Jean-Philippe Mateta semble donc à l’arrêt. Si l’intérêt de l’AC Milan est réel et si le joueur ne ferme pas la porte à un nouveau défi, Crystal Palace conserve la main sur ce dossier. Les prochaines semaines diront si les positions peuvent évoluer ou si Jean-Philippe Mateta devra patienter jusqu’à une fenêtre de transfert plus favorable.