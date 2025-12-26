Mercato PSG, l'atout précieux du Bayern dans le dossier Barcola

Selon les informations révélées récemment par Le Parisien, Bradley Barcola aurait décliné une première proposition de prolongation de contrat du PSG, alors même que son bail actuel court jusqu’en 2028. Sans être définitive, cette décision a immédiatement attiré l’attention des observateurs, tant Bradley Barcola occupe une place stratégique dans la rotation offensive parisienne. L’ancien Lyonnais traverse une période charnière, marquée par une concurrence accrue et une hiérarchie plus dense.

Sportivement, Bradley Barcola semble désormais évoluer derrière Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué dans les choix offensifs. Cette situation, combinée à l’absence de garanties immédiates sur son rôle à long terme, explique en partie la prudence affichée par Bradley Barcola dans les discussions contractuelles. Un contexte qui n’a pas échappé aux clubs étrangers, attentifs à la moindre ouverture.