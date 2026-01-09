Le Paris Saint-Germain, habitué à observer attentivement le marché des transferts, n’est pas le seul à multiplier les manœuvres en coulisses. Ces derniers jours, un intérêt venu de Turquie a discrètement émergé autour d’un élément clé du dispositif de Luis Enrique. Entre discussions indirectes, proposition jugée insuffisante et décision ferme du club parisien, ce dossier illustre les équilibres fragiles d’un mercato où chaque mouvement est scruté.
PSG, un taulier de Luis Enrique dans le viseur de Galatasaray
- Getty Images Sport
Galatasaray passe à l’offensive pour Fabian Ruiz
Selon les informations relayées par AS et reprises par Foot Mercato, Galatasaray a récemment transmis une proposition de prêt concernant Fabian Ruiz, milieu de terrain du PSG et pièce importante du système de Luis Enrique. Le club turc souhaitait accueillir Fabian Ruiz jusqu’à la fin de la saison, avec une formule qui n’a toutefois pas convaincu les dirigeants parisiens. Le PSG a rapidement fait savoir que les conditions évoquées ne correspondaient pas à ses attentes sportives et économiques, refroidissant ainsi un intérêt pourtant jugé sérieux en interne.
Cette approche n’était pas le fruit du hasard. Les discussions ont pris corps dans un contexte relationnel particulier, marqué par les échanges entre Luis Campos et Abdullah Kavukçu, homme fort du mercato de Galatasaray. Cette proximité a facilité les contacts, même si le dossier Fabian Ruiz n’a jamais réellement atteint un stade avancé. À Paris, la direction sportive considère Fabian Ruiz comme un élément structurant de l’entrejeu, notamment dans les grands rendez-vous.
- AFP
Le choix clair de Fabian Ruiz et la position du PSG
De son côté, Fabian Ruiz ne semble pas séduit par la perspective d’un départ vers la Süper Lig. Le milieu espagnol, installé à Paris, privilégie la continuité au PSG et en Ligue 1, où il bénéficie de la confiance de Luis Enrique. Cette position personnelle a pesé lourd dans l’évolution du dossier, rendant toute avancée de Galatasaray encore plus complexe. Pour Fabian Ruiz, rester compétitif au plus haut niveau européen demeure une priorité claire.
Sur le plan sportif, Fabian Ruiz vient d’ailleurs de renforcer son palmarès avec un nouveau Trophée des Champions remporté récemment face à l’OM jeudi, confirmant son statut de taulier dans l’effectif parisien. Ce succès récent illustre la volonté du PSG de s’appuyer sur ses cadres plutôt que de les laisser partir, même sous forme de prêt. En l’état, le club de la capitale ferme donc la porte à un départ de Fabian Ruiz, tandis que Galatasaray devra revoir sa stratégie s’il souhaite revenir à la charge.