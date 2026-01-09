PSG, un taulier de Luis Enrique dans le viseur de Galatasaray

Selon les informations relayées par AS et reprises par Foot Mercato, Galatasaray a récemment transmis une proposition de prêt concernant Fabian Ruiz, milieu de terrain du PSG et pièce importante du système de Luis Enrique. Le club turc souhaitait accueillir Fabian Ruiz jusqu’à la fin de la saison, avec une formule qui n’a toutefois pas convaincu les dirigeants parisiens. Le PSG a rapidement fait savoir que les conditions évoquées ne correspondaient pas à ses attentes sportives et économiques, refroidissant ainsi un intérêt pourtant jugé sérieux en interne.

Cette approche n’était pas le fruit du hasard. Les discussions ont pris corps dans un contexte relationnel particulier, marqué par les échanges entre Luis Campos et Abdullah Kavukçu, homme fort du mercato de Galatasaray. Cette proximité a facilité les contacts, même si le dossier Fabian Ruiz n’a jamais réellement atteint un stade avancé. À Paris, la direction sportive considère Fabian Ruiz comme un élément structurant de l’entrejeu, notamment dans les grands rendez-vous.