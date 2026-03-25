Mercato PSG : Arsenal passe à l’action pour Senny Mayulu

Actuellement touché au mollet droit, Senny Mayulu ne participera pas aux prochains rassemblements de l’Équipe de France Espoirs. Le joueur de 19 ans espère toutefois revenir rapidement. Son objectif reste clair : être présent pour le choc contre Liverpool FC, programmé le 8 avril en quart de finale de la Ligue des champions.

Cette compétition confirme la montée en puissance du jeune ailier. En 13 rencontres européennes, Mayulu totalise déjà quatre réalisations. Une efficacité qui renforce encore son statut dans l’effectif parisien. Mais sur le terrain comme en dehors, la situation du joueur évolue vite.