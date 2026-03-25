L’avenir de Senny Mayulu commence à faire parler dans toute l’Europe. Le jeune talent du Paris Saint-Germain attire plusieurs clubs, mais l’un d’eux vient de passer à la vitesse supérieure. En Angleterre, Arsenal s’active déjà pour tenter de convaincre le prodige parisien.
Mercato PSG : Arsenal passe à l’action pour Senny Mayulu
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Une blessure qui freine… mais un talent confirmé
Actuellement touché au mollet droit, Senny Mayulu ne participera pas aux prochains rassemblements de l’Équipe de France Espoirs. Le joueur de 19 ans espère toutefois revenir rapidement. Son objectif reste clair : être présent pour le choc contre Liverpool FC, programmé le 8 avril en quart de finale de la Ligue des champions.
Cette compétition confirme la montée en puissance du jeune ailier. En 13 rencontres européennes, Mayulu totalise déjà quatre réalisations. Une efficacité qui renforce encore son statut dans l’effectif parisien. Mais sur le terrain comme en dehors, la situation du joueur évolue vite.
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Une prolongation toujours en suspens
Sous contrat jusqu’en juin 2027, Senny Mayulu discute actuellement avec le PSG pour prolonger son bail. Toutefois, les échanges avancent lentement. Aucun accord n’existe pour l’instant.
En interne, Luis Campos mène une vaste opération pour sécuriser plusieurs jeunes éléments du club. Mayulu fait partie des dossiers prioritaires. Pourtant, le joueur et son entourage préfèrent attendre.
La raison ? Le prochain mercato estival. Le club parisien prépare une fenêtre ambitieuse. Offensivement, Luis Enrique pourrait accueillir deux nouveaux profils. Une situation qui inquiète le clan Mayulu, soucieux de préserver son temps de jeu et sa progression.
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Arsenal tente sa chance
Pendant que Paris réfléchit, Arsenal agit. Les dirigeants londoniens suivent la situation de près depuis plusieurs semaines. Selon les informations de Média Foot, les Gunners ont déjà transmis une proposition aux représentants du joueur.
Le club anglais espère profiter de l’hésitation du jeune talent. Si Mayulu choisit de ne pas prolonger avec le PSG, Arsenal souhaite rapidement se positionner pour récupérer l’ailier parisien.
Le feuilleton ne fait que commencer. Entre la confiance du PSG et l’intérêt concret d’Arsenal, Senny Mayulu doit désormais trancher. Le choix qui s’annonce pourrait marquer un tournant majeur dans sa jeune carrière.