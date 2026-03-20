Ligue 1, Senny Mayulu enrage contre le PSG

Malgré une intégration réussie dans la rotation parisienne, Senny Mayulu se retrouve aujourd’hui dans une impasse contractuelle. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur formé au club n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction pour prolonger l’aventure, selon les informations deRMC Sport. Les discussions, entamées depuis plusieurs semaines, n’ont pas abouti et semblent désormais figées, laissant planer une incertitude inhabituelle autour d’un profil pourtant valorisé en interne.

Dans ce contexte tendu, le milieu de terrain n’aurait pas caché sa frustration face à certaines informations relayées ces dernières semaines. Selon son entourage, cité par L’Équipe, il aurait eu le sentiment d’avoir été « jeté sous un bus », une expression forte qui traduit un malaise profond. Les rumeurs évoquant des exigences salariales élevées auraient particulièrement affecté le principal concerné, qui ne se reconnaîtrait pas dans ce portrait dressé publiquement.