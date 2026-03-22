PSG, le verdict est tombé pour Senny Mayulu

Sorti prématurément lors du déplacement à Nice (0-4), l’inquiétude entourait l’état physique de Senny Mayulu. Dans un contexte chargé entre Ligue 1 et échéances européennes, cette alerte n’est pas passée inaperçue. Le milieu parisien, en pleine progression ces dernières semaines, a rapidement passé des examens pour déterminer la gravité de la gêne ressentie. Et ce dimanche, le club de la capitale a levé le voile sur la situation, apportant une réponse claire mais contraignante pour les prochaines échéances.

Senny Mayulu absent pour deux semaines et forfait avec les Espoirs

Touché au mollet en première période face à Nice, Senny Mayulu n’a pas pu poursuivre la rencontre et a été remplacé avant la pause. Les examens médicaux réalisés dans la foulée ont confirmé une « lésion au mollet droit », comme l’a précisé le Paris Saint-Germain dans un communiqué officiel. Une blessure qui impose une période de soins estimée à deux semaines.

Cette indisponibilité contraint également Senny Mayulu à renoncer au rassemblement de l’équipe de France Espoirs. Une absence qui oblige le sélectionneur Gérald Baticle à revoir ses plans pour les prochaines rencontres qualificatives face au Luxembourg et à l’Islande, prévues dans les jours à venir. Malgré cette mauvaise nouvelle, le calendrier laisse entrevoir un retour relativement rapide pour Senny Mayulu.









Le jeune milieu devrait être apte à temps pour les quarts de finale de la Ligue des champions, où le PSG affrontera Liverpool début avril, une échéance majeure pour le club parisien. Kang-in Lee, également remplacé récemment, ne souffre d’aucune blessure sérieuse et pourrait simplement être ménagé. Selon les informations rapportées par Le Parisien, la prudence reste de mise, mais le PSG peut espérer récupérer rapidement l’ensemble de ses forces vives.