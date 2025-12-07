Le prochain mercato s’annonce décisif pour le Paris Saint-Germain, qui prépare une refonte ciblée de son effectif au milieu de terrain. Derrière les discussions internes, un nom revient avec insistance, celui de Federico Valverde dont le profil fait l’unanimité au sein du club parisien. Un joueur complet, puissant, capable de transformer une équipe par son volume et son expérience. Et si le PSG semble prêt à bousculer le marché, ce n’est pas pour n’importe qui.
Mercato : Pourquoi le PSG veut à tout prix Federico Valverde ?
- Getty Images Sport
Le PSG veut renforcer son entrejeu lors du prochain mercato
Depuis son dernier mercato estival relativement calme, le PSG a redéfini ses priorités pour la saison prochaine. Luis Enrique, épaulé par Luis Campos, considère que l’équipe doit se renforcer au milieu afin d’élever son niveau d’intensité. Entre Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves, aucune véritable concurrence « physique » ne s’impose, ce qui pousse le club à envisager un renfort au profil différent. Dans cette réflexion, Federico Valverde s’est rapidement imposé comme une option logique et séduisante.
Si le secteur offensif pourrait évoluer en fonction du futur de Gonçalo Ramos, la réflexion reste plus avancée au milieu. Le club veut un joueur capable de couvrir de larges zones, d’imposer un pressing haut et d’apporter une densité supplémentaire. C’est précisément ce que représente Federico Valverde, dont la situation à Madrid intrigue le PSG, selon les informations relayées de Fichajes.
- Getty Images Sport
Federico Valverde, une opportunité rare pour Paris
Le milieu uruguayen traverse une période moins flamboyante que lors de ses meilleures saisons au Real Madrid. Sous les ordres de Xabi Alonso, Federico Valverde reste un titulaire important, mais son rendement est jugé en deçà de sa réputation. Cette légère baisse ouvre une brèche dont le PSG espère profiter. Sa puissance, sa vitesse, sa capacité à jouer à plusieurs postes, y compris latéral droit, en font un profil particulièrement recherché.
Manu Koné a été évoqué, mais le club considère Federico Valverde comme une cible supérieure. L’Uruguayen possède en plus une solide expérience des matchs de très haut niveau, un atout précieux pour un PSG qui cherche encore son équilibre dans les grands rendez-vous européens. Paris estime qu’un joueur aussi complet pourrait immédiatement changer la dimension de l’entrejeu.
- Getty Images Sport
Federico Valverde, un joueur polyvalent au cœur du projet parisien
La direction sportive apprécie particulièrement la polyvalence de Federico Valverde, qui peut évoluer relayeur, milieu défensif, excentré droit ou piston. Cette flexibilité correspond parfaitement aux exigences tactiques de Luis Enrique, toujours en quête de profils capables d’absorber des charges de travail intenses. L’Uruguayen, malgré son passage à vide, reste reconnu comme l’un des joueurs les plus endurants et réguliers dans les grands championnats européens.
Conscient de la rareté d’un tel profil, le PSG serait prêt à formuler une offre massive. Les informations rapportées par Foot01 via le média Fichajes évoquent un montant qui pourrait atteindre 100 millions d’euros, preuve de l’importance stratégique du dossier. Le Qatar, propriétaire du club, serait disposé à assumer cette dépense pour un élément considéré comme un potentiel leader du futur milieu parisien.
- Getty Images Sport
Le Real Madrid face à un dilemme pour Valverde
Reste à savoir si une telle proposition peut réellement convaincre le Real Madrid de se séparer de Federico Valverde. Le club merengue, malgré sa première partie de saison moyenne, continue de compter sur lui. Xabi Alonso apprécie son état d’esprit, son implication et sa capacité à faire la différence dans les matchs fermés. À Madrid, l’idée de le déclarer intransférable n’est pas exclue, surtout alors qu’il porte le brassard de vice-capitaine.
Mais Federico Valverde, présent depuis 2016 et arrivé pour seulement 5 millions d’euros en provenance de Peñarol, pourrait être tenté par un nouveau défi. Après neuf saisons au Real Madrid, l’envie de découvrir un autre projet pourrait peser dans sa réflexion, notamment si son rôle venait à se réduire à l’avenir.