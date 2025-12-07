Mercato : Pourquoi le PSG veut à tout prix Federico Valverde ?

Depuis son dernier mercato estival relativement calme, le PSG a redéfini ses priorités pour la saison prochaine. Luis Enrique, épaulé par Luis Campos, considère que l’équipe doit se renforcer au milieu afin d’élever son niveau d’intensité. Entre Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves, aucune véritable concurrence « physique » ne s’impose, ce qui pousse le club à envisager un renfort au profil différent. Dans cette réflexion, Federico Valverde s’est rapidement imposé comme une option logique et séduisante.

Si le secteur offensif pourrait évoluer en fonction du futur de Gonçalo Ramos, la réflexion reste plus avancée au milieu. Le club veut un joueur capable de couvrir de larges zones, d’imposer un pressing haut et d’apporter une densité supplémentaire. C’est précisément ce que représente Federico Valverde, dont la situation à Madrid intrigue le PSG, selon les informations relayées de Fichajes.