Exit la Ligue 1 ! Neal Maupay proche d'un transfert en Liga

À moins d’une semaine de la fermeture du marché hivernal, l’Olympique de Marseille multiplie les mouvements. Après avoir renforcé son effectif avec des profils prometteurs, la direction phocéenne doit désormais gérer le volet des départs. Dans cette logique, le cas de Neal Maupay s’est rapidement imposé comme prioritaire.

Arrivé avec des attentes, Neal Maupay n’a jamais réussi à s’installer durablement dans la rotation offensive de Roberto De Zerbi. L’attaquant français n’a disputé que trois rencontres depuis le début de la saison, dont deux en Coupe de France, un temps de jeu insuffisant pour espérer exister à long terme. Face à cette situation, l’OM a acté la nécessité de lui trouver une porte de sortie.