À l’approche de la clôture du mercato hivernal, certains dossiers longtemps en suspens connaissent soudain une accélération décisive. À Marseille, alors que l’actualité s’est récemment concentrée sur les arrivées, une situation individuelle pourrait rapidement se décanter. En manque de temps de jeu et relégué en marge du projet sportif, un attaquant voit son avenir s’écrire loin de la Ligue 1. Pour Neal Maupay, l’horizon semble désormais se dégager au sud des Pyrénées, avec une issue qui se précise jour après jour.
Exit la Ligue 1 ! Neal Maupay proche d'un transfert en Liga
- AFP
Un mercato marseillais en pleine effervescence
À moins d’une semaine de la fermeture du marché hivernal, l’Olympique de Marseille multiplie les mouvements. Après avoir renforcé son effectif avec des profils prometteurs, la direction phocéenne doit désormais gérer le volet des départs. Dans cette logique, le cas de Neal Maupay s’est rapidement imposé comme prioritaire.
Arrivé avec des attentes, Neal Maupay n’a jamais réussi à s’installer durablement dans la rotation offensive de Roberto De Zerbi. L’attaquant français n’a disputé que trois rencontres depuis le début de la saison, dont deux en Coupe de France, un temps de jeu insuffisant pour espérer exister à long terme. Face à cette situation, l’OM a acté la nécessité de lui trouver une porte de sortie.
- AFP
Neal Maupay a toujours la cote sur le marché des transferts
Malgré son statut d’indésirable à Marseille, Neal Maupay conserve une cote intéressante sur le marché. Plusieurs clubs français se sont renseignés, à l’image du LOSC et du Paris FC, mais c’est surtout à l’étranger que son profil a suscité un intérêt concret. Le FC Séville, en difficulté en Liga, a rapidement identifié Neal Maupay comme une solution potentielle pour renforcer son secteur offensif.
Le club andalou, engagé dans une lutte serrée pour le maintien, recherche un attaquant capable d’apporter de l’expérience et une certaine efficacité immédiate. Le parcours de Neal Maupay, passé notamment par la Premier League, correspond à ce besoin précis, ce qui a conduit Séville à intensifier les discussions avec l’OM.
- AFP
L’OM a trouvé un accord avec Séville pour Neal Maupay
Si l’intérêt du Séville FC pour Neal Maupay est ancien, les discussions ont longtemps buté sur la nature de l’opération. L’Olympique de Marseille privilégiait initialement un transfert définitif, tandis que le club espagnol insistait pour un prêt. Un désaccord qui a retardé l’issue du dossier.
Cependant, Foot Mercato révèle ce dimanche qu’un compromis a finalement été trouvé entre l’OM et Séville. Les deux clubs ont nettement avancé ces derniers jours et les négociations autour du prêt de Neal Maupay sont désormais à un stade très avancé. Les derniers détails du montage sont en cours de finalisation, laissant entrevoir une conclusion imminente.
- AFP
Un nouveau départ en Liga pour Neal Maupay
À 29 ans, Neal Maupay s’apprête donc à découvrir un nouveau championnat. Après la Ligue 1 et la Premier League, la Liga pourrait représenter une opportunité idéale pour relancer une carrière en quête de continuité. Le contexte sévillan, malgré la pression liée au classement, offre un cadre propice à un rebond rapide.
Pour Neal Maupay, ce départ permettrait également de retrouver un rôle plus central, loin d’un secteur offensif marseillais désormais bien fourni. Son sens du but et son expérience pourraient rapidement s’avérer précieux pour un club historique du football espagnol.