L’OM prépare déjà son mercato estival avec des pistes ambitieuses. Un international espagnol aurait même donné son accord au club phocéen.

Après un mercato d’hiver agité, marqué par plusieurs départs et des renforts de poids, l’Olympique de Marseille ne compte pas s’arrêter là. Malgré l’absence de Coupe d’Europe, le projet porté par Longoria, Benatia et De Zerbi séduit de plus en plus de joueurs de haut niveau. Plusieurs stars ont déjà rejoint le club, et l’OM travaille déjà sur des pistes ambitieuses pour l’été prochain.