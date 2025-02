Ismaël Bennacer dévoile ses objectifs avec l’OM et prévient le PSG : "Paris est..."

Angers vs Marseille

Ismaël Bennacer fait une arrivée remarquée à l’OM et affiche ses ambitions. Il en profite aussi pour envoyer un message fort au PSG.

L’Olympique de Marseille vient d’enregistrer une recrue de poids avec l’arrivée d’Ismaël Bennacer, prêté par l’AC Milan. Le milieu de terrain algérien a été officiellement présenté ce mercredi 5 février 2025 et n’a pas tardé à dévoiler ses ambitions avec le club phocéen. Déterminé, il affirme avoir personnellement demandé à rejoindre Marseille, et son discours laisse entrevoir une volonté ferme de bousculer la hiérarchie en Ligue 1. Il en profite également pour adresser un message au Paris Saint-Germain, leader du championnat et champion en titre.