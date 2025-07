L’OL traverse une période délicate, et un deal inattendu avec un géant de Serie A pourrait tout bouleverser. Mikautadze bientôt sur le départ ?

Les caisses se vident du côté de Lyon, et l’instinct de survie commence à dicter les choix. Longtemps craint pour sa puissance financière, l’Olympique Lyonnais n’est plus qu’un club vendeur. Et en cette intersaison, les prétendants affluent. Chaque poste semble exposé. Même les pièces maîtresses pourraient y passer. Un échange proposé par un cador italien vient confirmer cette tendance.