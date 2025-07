Le flou s’épaissit dans les buts lyonnais… Et un espoir italien surgit comme solution inattendue.

L’Olympique Lyonnais s’active pour régler un dossier prioritaire de son mercato : le poste de gardien de but. Entre incertitudes autour de Lucas Perri et tensions internes sur d’éventuelles recrues, les dirigeants se penchent désormais sur une cible surprenante venue tout droit d’Italie. Un profil jeune, formé dans l’un des plus grands clubs européens, qui pourrait convaincre Paulo Fonseca et sa direction.