Un an seulement après son retour à Lyon, Georges Mikautadze attise les convoitises de plusieurs clubs sur le marché des transferts, cet été.

Alors que l’Olympique Lyonnais traverse une période d’incertitude, l’un de ses atouts offensifs les plus en vue commence à susciter bien des convoitises. Arrivé il y a moins d’un an entre Rhône et Saône, Georges Mikautadze, formé au club, a rapidement conquis les supporters. Mais dans le contexte actuel, son avenir à Lyon pourrait être remis en question, et plusieurs prétendants sont déjà à l’affût.