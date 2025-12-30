Après avoir frappé un premier coup marquant avec l’arrivée d’Endrick, l’Olympique Lyonnais ne compte pas s’arrêter là. Confronté à une situation financière délicate mais toujours ambitieux sportivement, le club rhodanien explore des pistes audacieuses. Parmi elles, un milieu de terrain bien connu en France, aujourd’hui en perte de vitesse en Premier League.
Mercato : Manuel Ugarte à l’OL, c’est très chaud !
L’OL actif malgré un contexte sous tension
Cinquième de Ligue 1, Lyon avance sur une ligne étroite. Les contraintes économiques imposent de l’ingéniosité, surtout à l’approche du mercato hivernal. Le prêt d’Endrick jusqu’à la fin de la saison a illustré cette stratégie. Un renfort ciblé, sans prise de risque excessive.
Mais les dirigeants lyonnais savent qu’un seul mouvement ne suffira pas. L’objectif reste double : tenir la distance en championnat et rester crédible en Ligue Europa. Pour cela, le milieu de terrain demeure une priorité claire.
Manuel Ugarte, une opportunité surveillée de près
Selon les informations de FotoMaç, l’OL s’intéresse sérieusement à Manuel Ugarte. En difficulté à Manchester United, le milieu uruguayen pourrait quitter l’Angleterre sous la forme d’un prêt. Naples et Galatasaray suivent également le dossier, le club turc envisageant même une option d’achat estimée à 25 millions d’euros.
Lyon, de son côté, ne dispose pas de la marge financière nécessaire pour promettre un transfert définitif aux Red Devils. Cela complique la donne, d’autant que Galatasaray semble avoir pris une longueur d’avance dans les discussions.
Un visage familier pour la Ligue 1
Le nom d’Ugarte ne sort pas de nulle part. L’ancien joueur du PSG avait marqué les esprits lors de ses débuts en Ligue 1, avant de perdre du temps de jeu sous Luis Enrique. Un passage contrasté, mais riche d’enseignements.
À l’été 2024, Manchester United avait investi 60 M€ (bonus compris) pour s’attacher ses services. Depuis, la situation a changé. Le milieu de 24 ans n’a débuté que quatre rencontres cette saison et n’entre plus dans les plans de Ruben Amorim.
Un enjeu sportif majeur pour le joueur
À quelques mois de la Coupe du monde 2026, Manuel Ugarte ne peut se permettre de rester sur le banc. Un départ dès cet hiver apparaît presque incontournable pour relancer sa trajectoire.
Pour l’OL, le profil séduit. Impact, volume, expérience européenne. Reste un obstacle majeur : la concurrence. Dans ce jeu-là, Lyon avance prudemment, mais sans renoncer.