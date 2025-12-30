Mercato : Manuel Ugarte à l’OL, c’est très chaud !

Cinquième de Ligue 1, Lyon avance sur une ligne étroite. Les contraintes économiques imposent de l’ingéniosité, surtout à l’approche du mercato hivernal. Le prêt d’Endrick jusqu’à la fin de la saison a illustré cette stratégie. Un renfort ciblé, sans prise de risque excessive.

Mais les dirigeants lyonnais savent qu’un seul mouvement ne suffira pas. L’objectif reste double : tenir la distance en championnat et rester crédible en Ligue Europa. Pour cela, le milieu de terrain demeure une priorité claire.