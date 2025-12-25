Quand l’OM et l’OL ciblent un même joueur, le dossier attire toujours l’attention. Cette fois, la piste mène à Manchester United, où un ancien pensionnaire de Ligue 1 traverse une saison délicate.
Mercato : l’OM et l’OL à la lutte pour une star de Manchester United
- Getty
Un duel OL-OM relancé sur le marché
La concurrence entre Lyon et Marseille ne se limite jamais au terrain. Régulièrement, les deux Olympiques se croisent sur des dossiers ambitieux lors des périodes de transferts. Après le milieu de terrain angevin Himad Abdelli, un autre nom circule avec insistance dans les couloirs du mercato hivernal, cette fois du côté de l’Angleterre.
Selon les informations du journaliste Ekrem KONUR, l’OL et l’OM suivent attentivement la situation de Manuel Ugarte. À 24 ans, le milieu défensif uruguayen connaît une période compliquée à Manchester United, au point de susciter l’intérêt de plusieurs clubs européens.
- Getty Images Sport
Ugarte, un retour en Ligue 1 envisagé
Les supporters français n’ont pas oublié Manuel Ugarte. Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2023, l’ancien joueur du Sporting Portugal avait frappé fort lors de ses premières apparitions. Son impact à la récupération avait rapidement séduit. Mais l’histoire parisienne a tourné court.
Peu à peu, l’international uruguayen a perdu la confiance de Luis Enrique. Son volume défensif ne suffisait plus à masquer ses limites dans l’utilisation du ballon. Le technicien espagnol n’a d’ailleurs jamais freiné son départ vers Manchester United après une seule saison dans la capitale française.
- Getty/GOAL
Manchester United prêt à tourner la page
En Angleterre, la situation n’a guère évolué dans le bon sens. Ruben Amorim, pourtant ancien mentor d’Ugarte au Sporting Portugal, ne l’a pas installé comme un titulaire indiscutable. Cette saison, le milieu de terrain n’a joué que 12 matchs, dont quatre en tant que titulaire, signe d’un net recul dans la hiérarchie mancunienne.
Dans ces conditions, Manchester United ne s’opposerait pas à un départ dès le mois de janvier. Une opportunité que surveillent de près Lyon et Marseille, à l’affût d’un renfort d’expérience pour renforcer leur entrejeu.
- AFP
Un obstacle financier majeur pour les deux Olympiques
Le problème reste toutefois le même pour l’OL comme pour l’OM. Manuel Ugarte ne manque pas de prétendants. La Juventus Turin, Naples, Aston Villa, l’Atlético de Madrid, Galatasaray ou encore Newcastle United gardent également un œil sur son dossier.
Surtout, Manchester United valorise son joueur entre 51 et 58 millions d’euros. Un montant hors de portée pour les finances lyonnaises et marseillaises. Les deux clubs français explorent donc une autre piste : celle d’un prêt. À ce stade, les discussions restent lointaines et aucun accord ne se dessine.
La bataille des Olympiques promet encore des rebondissements, mais la marche s’annonce haute face à la concurrence et aux exigences anglaises. Affaire à suivre.