Mercato : l’OM et l’OL à la lutte pour une star de Manchester United

La concurrence entre Lyon et Marseille ne se limite jamais au terrain. Régulièrement, les deux Olympiques se croisent sur des dossiers ambitieux lors des périodes de transferts. Après le milieu de terrain angevin Himad Abdelli, un autre nom circule avec insistance dans les couloirs du mercato hivernal, cette fois du côté de l’Angleterre.

Selon les informations du journaliste Ekrem KONUR, l’OL et l’OM suivent attentivement la situation de Manuel Ugarte. À 24 ans, le milieu défensif uruguayen connaît une période compliquée à Manchester United, au point de susciter l’intérêt de plusieurs clubs européens.