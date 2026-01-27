N'Golo Kanté et Al-Ittihad, c'est fini

Arrivé libre à Al-Ittihad à l’été 2023 après une aventure marquante à Chelsea, N'Golo Kanté s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse du milieu de terrain saoudien. À 34 ans, N'Golo Kanté a enchaîné les rencontres, affichant une régularité et une exemplarité saluées par l’ensemble du club. Malgré un championnat moins exposé médiatiquement, N'Golo Kanté est resté performant, confirmant que son impact ne dépendait pas du contexte. Sportivement, son passage en Saudi Pro League a donc tenu ses promesses.

Cependant, ce choix d’exil a eu un coût sur le plan international. Moins visible sur la scène européenne, N'Golo Kanté a vu son statut en équipe de France évoluer. Longtemps indiscutable, N'Golo Kanté a progressivement quitté le premier plan, malgré des performances constantes avec Al-Ittihad. Son rappel surprise pour l’Euro 2024, puis lors d’un rassemblement récent après une longue absence, a toutefois rappelé qu’il restait dans l’esprit de Didier Deschamps. À l’approche de la Coupe du monde 2026, chaque décision devient stratégique pour N'Golo Kanté.