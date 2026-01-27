Après plus de deux ans passés loin de l’Europe, une page semble sur le point de se tourner pour l’un des milieux les plus respectés de sa génération. Discret mais toujours décisif, N'Golo Kanté arrive à un moment charnière de sa carrière. Entre ambitions sportives intactes, échéances internationales à venir et choix contractuels lourds de sens, l’avenir du champion du monde 2018 suscite de nombreuses interrogations. En interne comme en externe, les signaux convergent vers une rupture imminente avec son club actuel.
N'Golo Kanté et Al-Ittihad, c'est fini
N’Golo Kanté veut revenir au premier plan
Arrivé libre à Al-Ittihad à l’été 2023 après une aventure marquante à Chelsea, N'Golo Kanté s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse du milieu de terrain saoudien. À 34 ans, N'Golo Kanté a enchaîné les rencontres, affichant une régularité et une exemplarité saluées par l’ensemble du club. Malgré un championnat moins exposé médiatiquement, N'Golo Kanté est resté performant, confirmant que son impact ne dépendait pas du contexte. Sportivement, son passage en Saudi Pro League a donc tenu ses promesses.
Cependant, ce choix d’exil a eu un coût sur le plan international. Moins visible sur la scène européenne, N'Golo Kanté a vu son statut en équipe de France évoluer. Longtemps indiscutable, N'Golo Kanté a progressivement quitté le premier plan, malgré des performances constantes avec Al-Ittihad. Son rappel surprise pour l’Euro 2024, puis lors d’un rassemblement récent après une longue absence, a toutefois rappelé qu’il restait dans l’esprit de Didier Deschamps. À l’approche de la Coupe du monde 2026, chaque décision devient stratégique pour N'Golo Kanté.
Al-Ittihad prêt à libérer N’Golo Kanté cet hiver
Ces derniers mois, la situation contractuelle de N'Golo Kanté a pris une tournure décisive. En fin de contrat en juin prochain, N'Golo Kanté a clairement fait savoir qu’il ne souhaitait pas prolonger son aventure avec Al-Ittihad. Selon les informations de Foot Mercato, ce refus a contraint la direction saoudienne à revoir sa stratégie, consciente du risque de perdre N'Golo Kanté libre à l’issue de la saison. Dans ce contexte, un départ dès le mercato hivernal est désormais envisagé comme une option crédible.
Du côté d’Al-Ittihad, la position est pragmatique. D’après le média, le club souhaite à la fois réduire sa masse salariale et récupérer une indemnité de transfert pour l’un de ses joueurs majeurs. N'Golo Kanté se retrouve donc face à un choix clair : accepter une nouvelle proposition ou tourner la page dès cet hiver. Pour un joueur attaché au très haut niveau de compétition, l’idée d’un retour dans un environnement plus exigeant sportivement gagne du terrain.
Fenerbahçe en pole position pour accueillir N’Golo Kanté
Dans ce contexte, l’avenir de N'Golo Kanté pourrait rapidement s’écrire hors d’Arabie saoudite. Plusieurs clubs suivent attentivement l’évolution de sa situation, et l’intérêt de Fenerbahçe se précise. Le club turc voit en N'Golo Kanté un renfort d’expérience capable d’élever immédiatement le niveau de son milieu de terrain. Des discussions pourraient s’intensifier dans les prochains jours, alors que la fenêtre hivernale offre une opportunité idéale pour conclure l’opération.
Pour N'Golo Kanté, l’enjeu dépasse le simple cadre contractuel. À l’approche des grandes échéances internationales, retrouver un championnat compétitif apparaît comme un levier essentiel pour rester crédible aux yeux du sélectionneur. Plus qu’un transfert, le possible départ d’Al-Ittihad marque un tournant dans la carrière de N'Golo Kanté, déterminé à rester un acteur majeur du football de haut niveau.