Loin des projecteurs européens, mais jamais vraiment sorti du jeu, N’Golo Kanté se trouve à un tournant décisif de sa carrière. À 34 ans, le milieu français continue d’évoluer à haut niveau, tout en réfléchissant à la suite d’un parcours marqué par la constance et la discrétion. Alors que les échéances internationales se rapprochent, la question d’un retour sur le Vieux Continent s’invite avec insistance. Les signaux se multiplient, les discussions s’intensifient et l’hypothèse d’un nouveau défi prend une épaisseur grandissante.
N'Golo Kanté de retour en Europe, ça se précise
N’Golo Kanté face à l’ombre du football européen
Installé en Arabie saoudite depuis 2023, N’Golo Kanté a fait le choix, à l’époque, de rejoindre Al-Ittihad pour relever un nouveau défi sportif. Un départ assumé qui l’a éloigné du football européen, sans pour autant rompre avec l’exigence du haut niveau. Toujours aussi rigoureux dans son engagement, le champion du monde 2018 enchaîne les rencontres et demeure un élément structurant de son équipe, tant par son volume de jeu que par son professionnalisme reconnu.
Ce choix de carrière n’a toutefois pas été sans conséquences sur le plan international. Moins exposé médiatiquement et évoluant hors des compétitions européennes majeures, N’Golo Kanté a vu sa place en équipe de France se fragiliser. Longtemps cadre incontournable des Bleus, le milieu de terrain a connu une période de relative mise à l’écart, malgré des performances jugées solides et régulières dans son club saoudien.
Kanté se positionne pour le Mondial 2026 avec les Bleus
Contre toute attente, N’Golo Kanté a toutefois effectué un retour remarqué lors de l’Euro 2024. Sélectionné à la surprise générale, l’ancien joueur de Chelsea a répondu présent sur le terrain, affichant une condition physique et une justesse tactique saluées par le staff tricolore. Plus récemment, il a été rappelé lors du dernier rassemblement après près d’un an d’absence, relançant clairement son dossier en vue des prochaines échéances internationales.
Dans cette perspective, chaque décision compte désormais. À l’approche de la Coupe du monde 2026, N’Golo Kanté sait que l’environnement sportif dans lequel il évoluera sera déterminant. Retrouver un championnat plus compétitif et une exposition régulière au football européen apparaît comme un levier essentiel pour renforcer sa candidature au sein du groupe France, où la concurrence au milieu de terrain s’annonce particulièrement dense.
N’Golo Kanté proche d’un accord avec Fenerbahçe
C’est dans ce contexte que la piste menant à Fenerbahçe prend de l’ampleur. Selon les informations de Foot Mercato, N’Golo Kanté se montre réceptif à l’idée de rejoindre le club turc, avec lequel des premiers échanges ont déjà été engagés. Fenerbahçe, désireux de renforcer son entrejeu avec un profil expérimenté, aurait formulé une proposition de contrat portant sur deux ans et demi, témoignant de la volonté du club de s’inscrire dans un projet ambitieux.
Pour N’Golo Kanté, Fenerbahçe représente une opportunité de renouer avec un football européen exigeant, tout en intégrant une formation habituée aux joutes continentales. À 35 ans au moment du Mondial 2026, le Français est conscient que le temps joue contre lui, mais son profil unique, son vécu des grandes compétitions et sa fiabilité pourraient peser dans la balance. À condition, toutefois, de retrouver une régularité et une intensité constantes au plus haut niveau.