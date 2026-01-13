N'Golo Kanté de retour en Europe, ça se précise

Installé en Arabie saoudite depuis 2023, N’Golo Kanté a fait le choix, à l’époque, de rejoindre Al-Ittihad pour relever un nouveau défi sportif. Un départ assumé qui l’a éloigné du football européen, sans pour autant rompre avec l’exigence du haut niveau. Toujours aussi rigoureux dans son engagement, le champion du monde 2018 enchaîne les rencontres et demeure un élément structurant de son équipe, tant par son volume de jeu que par son professionnalisme reconnu.

Ce choix de carrière n’a toutefois pas été sans conséquences sur le plan international. Moins exposé médiatiquement et évoluant hors des compétitions européennes majeures, N’Golo Kanté a vu sa place en équipe de France se fragiliser. Longtemps cadre incontournable des Bleus, le milieu de terrain a connu une période de relative mise à l’écart, malgré des performances jugées solides et régulières dans son club saoudien.