Mercato, le PSG sort le chéquier pour Said El Mala

Le PSG ne prévoit pas de bouleversements majeurs lors du mercato hivernal, Luis Enrique se montrant globalement satisfait de son groupe actuel. En revanche, la direction sportive réfléchit déjà aux ajustements à opérer lors de la prochaine fenêtre estivale. Dans ce contexte, Said El Mala est apparu comme une option sérieuse pour renforcer le secteur offensif sur la durée. Selon les informations de Sport Bild, le club parisien envisage de passer à l’action dès l’été prochain afin de devancer une concurrence annoncée comme féroce autour du jeune ailier du FC Cologne.

Toujours d’après la même source, le PSG réfléchirait à formuler une offre comprise entre 50 et 60 millions d’euros pour convaincre le club allemand. Un montant significatif, révélateur de l’intérêt réel porté à Said El Mala, dont le profil correspond aux critères recherchés par les champions d’Europe : jeunesse, potentiel de progression et capacité à s’intégrer dans un projet collectif exigeant.