Le PSG est passé à l’offensive pour Ibrahima Konaté.

Le Paris Saint-Germain prépare déjà activement son mercato estival et semble avoir identifié un renfort de poids pour sa défense. Alors que Luis Enrique et son staff cherchent à renforcer l’arrière-garde parisienne, une piste se détache de plus en plus : Ibrahima Konaté. L’international français, actuellement à Liverpool, pourrait être tenté par un retour en France, d’autant plus que le PSG semble prêt à tout pour l’attirer dans la capitale.