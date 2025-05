Paris Saint-Germain vs AJ Auxerre

Le PSG, déjà tourné vers l’avenir, a surpris tout le monde avec une offre inattendue à un joueur rarement utilisé cette saison…

Bien que déjà assuré du titre de champion de France, le Paris Saint-Germain ne relâche pas ses efforts en coulisses. Alors que les regards sont braqués sur les prochaines finales de Coupe de France et de Ligue des Champions, le club de la capitale s’active aussi en vue de l’avenir. Et cette fois, c’est Arnau Tenas qui est au cœur des discussions.