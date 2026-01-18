Dro Fernandez au PSG, Hansi Flick le prend mal

Fernandez aurait payé sa clause libératoire dans une tentative désespérée de forcer son transfert, ce qui a provoqué la colère de Flick.

Coup de théâtre : le jeune prodige a informé le FC Barcelone de sa décision de quitter le club durant le mercato hivernal. Le milieu offensif de 18 ans s'apprête à activer la clause de résiliation de son contrat, d'un montant dérisoire de 6 millions d'euros (5,18 millions de livres sterling / 6,96 millions de dollars), afin de trouver un temps de jeu plus régulier ailleurs.

Cette nouvelle a profondément déçu et « stupéfait » Flick, qui avait parfaitement intégré Fernandez à l'équipe première cette saison, voyant en lui un immense potentiel. Le PSG a agi rapidement et avec détermination, et selon certaines sources, un accord verbal aurait été trouvé pour un contrat à long terme jusqu'en juin 2030. Le club parisien est actuellement en train de payer la clause libératoire pour finaliser le transfert, devançant ainsi Chelsea et Manchester City, deux géants de Premier League, qui manifestaient un vif intérêt. Flick a d'ailleurs lancé une pique cinglante à l'encontre des conseillers du jeune joueur.

Dans une interview accordée à Diario AS, Flick a déclaré : « Je parlerai quand ce sera fait, ce n'est pas le moment. En tant qu'entraîneur, notre rôle est de donner confiance aux joueurs. On essaie de croire en eux pour qu'ils progressent. Je sais aussi que certaines personnes de son entourage ont des intentions négatives. Je préfère attendre que cette affaire soit close. S'il décide de changer de club, nous verrons. Ce n'est pas le moment.

« La situation actuelle est claire : tout le monde est au courant. Si le transfert de Dro n'est pas finalisé, je ne répondrai pas à cette question. Mais nous sommes dans le monde du football et parfois, il y a des imprévus. On peut ne pas approuver leurs décisions, mais ce sont des adultes. » Il y a des gens autour d'eux et cela pourrait les inciter à réagir. Mais je ne veux plus parler, je pense que c'est suffisant.