L’été dernier, l’Olympique de Marseille pensait tenir Joel Ordóñez. Le défenseur équatorien semblait proche du Vélodrome avant qu’un blocage financier ne fasse tout capoter. Quelques mois plus tard, le dossier reprend vie. Cette fois, le Paris Saint-Germain s’invite sérieusement dans la course et pourrait bien doubler son rival historique.
Mercato : le PSG accélère pour Joel Ordóñez, Marseille en grand danger !
Paris prépare l’après-Marquinhos
Au Paris Saint-Germain, l’anticipation ne relève pas du luxe. Marquinhos, capitaine emblématique, approche des 32 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Brésilien garde une place forte dans le vestiaire. Pourtant, chacun sait qu’un cycle finit toujours par s’achever.
Les dirigeants parisiens travaillent donc sur la succession. L’idée ne consiste pas à remplacer immédiatement leur leader défensif, mais à préparer la relève dès l’été 2026. Dans cette optique, le profil de Joel Ordóñez séduit fortement la cellule de recrutement.
Joel Ordóñez, priorité surveillée en Belgique
Âgé de 21 ans, Joel Ordóñez s’impose comme un pilier du Club Bruges. International équatorien, solide dans les duels, à l’aise dans la relance, il coche plusieurs cases recherchées par Luis Campos pour répondre aux exigences de Luis Enrique.
Le défenseur évolue aux côtés de Willian Pacho, qui porte désormais les couleurs parisiennes depuis l’été 2024. Cette connexion attire l’attention. Paris suit Ordóñez depuis plusieurs mois et, selon les informations relayées par Média Foot, des discussions informelles ont déjà débuté avec son entourage.
Le PSG ne part donc pas de zéro. L’intérêt existait déjà en 2025. Il prend aujourd’hui une dimension plus concrète.
Marseille doublé sur le fil ?
Du côté de l’Olympique de Marseille, le souvenir reste vif. L’été dernier, Ordóñez se trouvait tout près de rejoindre la Canebière. Les négociations avancent. Puis le frein financier surgit. L’opération échoue.
Dans la foulée, le défenseur prolonge à Bruges jusqu’en juin 2029. Cette signature inclut un bon de sortie pour l’été 2026. Autrement dit, le joueur prépare déjà l’étape suivante.
Si Paris accélère, Marseille pourrait regarder passer le train. Le contexte complique encore la situation phocéenne, surtout si le PSG décide d’investir massivement pour sécuriser le dossier.
Liverpool aussi dans la bataille
Le marché ne se limite pas à la Ligue 1. Liverpool FC multiplie les approches ces derniers mois. Le club anglais apprécie le potentiel du jeune Équatorien et observe son évolution avec attention.
Paris entre donc dans une compétition relevée. Toutefois, l’argument sportif pèse lourd : succession programmée de Marquinhos, projet clair, présence de compatriotes et ambition européenne constante.
Un pari à la Pacho ?
À 21 ans, Ordóñez représente un investissement d’avenir. Son profil rappelle celui de Pacho avant son arrivée à Paris : jeunesse, marge de progression, mental affirmé.
Le PSG avance ses pions. Marseille retient son souffle. L’été 2026 semble encore loin, mais les grandes manœuvres ont déjà commencé. Dans ce duel silencieux, chaque détail comptera.