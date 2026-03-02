Goal.com
Patrick Tchanhoun

Mercato : le PSG accélère pour Joel Ordóñez, Marseille en grand danger !

Joel Ordóñez entre Paris et Marseille : le feuilleton relancé. Et tout va si vite cette fois-ci.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille pensait tenir Joel Ordóñez. Le défenseur équatorien semblait proche du Vélodrome avant qu’un blocage financier ne fasse tout capoter. Quelques mois plus tard, le dossier reprend vie. Cette fois, le Paris Saint-Germain s’invite sérieusement dans la course et pourrait bien doubler son rival historique.

