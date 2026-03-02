Mercato : le PSG accélère pour Joel Ordóñez, Marseille en grand danger !

Au Paris Saint-Germain, l’anticipation ne relève pas du luxe. Marquinhos, capitaine emblématique, approche des 32 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Brésilien garde une place forte dans le vestiaire. Pourtant, chacun sait qu’un cycle finit toujours par s’achever.

Les dirigeants parisiens travaillent donc sur la succession. L’idée ne consiste pas à remplacer immédiatement leur leader défensif, mais à préparer la relève dès l’été 2026. Dans cette optique, le profil de Joel Ordóñez séduit fortement la cellule de recrutement.