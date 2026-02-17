PSG, Marquinhos a tranché pour sa future destination

Si l’option d’un départ immédiat est écartée, Marquinhos réfléchit néanmoins à l’étape suivante de sa carrière. Selon des informations du Parisien, reprises par Jeunes Footeux, le capitaine parisien ne serait pas intéressé par un transfert en Arabie saoudite mais envisagerait plutôt, à plus long terme, une expérience au Qatar, à l’image d’anciens coéquipiers tels que Marco Verratti ou Julian Draxler. Marquinhos privilégierait ainsi une destination en cohérence avec son parcours et ses attaches sportives.

Cette projection n’interviendrait toutefois qu’après la fin de son cycle parisien. Marquinhos souhaite continuer à évoluer au plus haut niveau européen dans les prochaines saisons, considérant que ses performances actuelles lui permettent encore de rester compétitif dans les grandes compétitions continentales. Le défenseur, fort de ses 103 sélections avec le Brésil, entend conserver ce niveau d’exigence avant toute transition vers un championnat différent.