L’avenir de Marquinhos continue d’alimenter les discussions dans les couloirs du Paris Saint-Germain. Courtisé ces derniers mois par plusieurs clubs étrangers, le capitaine parisien semble pourtant avoir défini une feuille de route précise pour la suite de sa carrière. Marquinhos, figure centrale du projet sportif depuis plus d’une décennie, privilégie la stabilité immédiate tout en réfléchissant déjà à la prochaine étape de son parcours professionnel, un choix stratégique qui éclaire les intentions du défenseur pour les années à venir.
PSG, Marquinhos a tranché pour sa future destination
Marquinhos réitère sa fidélité au PSG
Malgré les approches insistantes venues notamment du Moyen-Orient, Marquinhos a toujours affiché sa volonté de poursuivre son aventure à Paris, club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. Le défenseur de 31 ans, arrivé en 2013 en provenance de l’AS Roma, reste aujourd’hui un élément majeur du dispositif parisien et entend honorer son engagement contractuel jusqu’en juin 2028. Marquinhos estime que la continuité sportive demeure essentielle après plusieurs saisons marquées par des changements importants au sein de l’effectif.
Sur le plan sportif, la concurrence annoncée dans l’axe n’a pas modifié le statut du capitaine. Les performances décevantes d’Illia Zabarnyi ont consolidé la place de Marquinhos comme titulaire dans la charnière centrale, renforçant son rôle de leader technique et mental. Cette stabilité contribue également à rassurer l’encadrement, convaincu que l’expérience internationale du défenseur reste indispensable dans les rendez-vous majeurs.
Marquinhos veut évoluer au Qatar après le PSG
Si l’option d’un départ immédiat est écartée, Marquinhos réfléchit néanmoins à l’étape suivante de sa carrière. Selon des informations du Parisien, reprises par Jeunes Footeux, le capitaine parisien ne serait pas intéressé par un transfert en Arabie saoudite mais envisagerait plutôt, à plus long terme, une expérience au Qatar, à l’image d’anciens coéquipiers tels que Marco Verratti ou Julian Draxler. Marquinhos privilégierait ainsi une destination en cohérence avec son parcours et ses attaches sportives.
Cette projection n’interviendrait toutefois qu’après la fin de son cycle parisien. Marquinhos souhaite continuer à évoluer au plus haut niveau européen dans les prochaines saisons, considérant que ses performances actuelles lui permettent encore de rester compétitif dans les grandes compétitions continentales. Le défenseur, fort de ses 103 sélections avec le Brésil, entend conserver ce niveau d’exigence avant toute transition vers un championnat différent.
Une décision qui sécurise le projet parisien
La position de Marquinhos constitue également un signal positif pour la stabilité du vestiaire parisien. Dans un contexte de renouvellement progressif de l’effectif, la présence prolongée du capitaine assure une continuité importante dans le leadership interne. Marquinhos demeure en effet l’un des principaux relais du staff auprès des joueurs, rôle jugé déterminant dans la gestion des périodes de transition sportive.
Pour les dirigeants, cette orientation stratégique simplifie la planification à moyen terme. En restant au club jusqu’à l’échéance de son contrat, Marquinhos permet au Paris Saint-Germain d’éviter une recherche immédiate de successeur et de préparer plus sereinement la relève. Cette trajectoire apparaît aujourd’hui comme la plus probable, même si les évolutions du marché des transferts pourraient toujours influencer les décisions futures.