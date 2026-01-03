L’OM pris au piège avant les retrouvailles, Joel Ordóñez attendu à Liverpool

À l’origine, Liverpool envisageait plutôt un renfort pour la saison 2025-2026. Mais plusieurs événements ont bousculé la feuille de route. Le dossier Marc Guéhi a capoté dans les derniers instants, Crystal Palace n’ayant pas trouvé de solution de remplacement à temps.

La situation s’est ensuite aggravée avec la grave blessure de Giovanni Leoni, arrivé l’été dernier en provenance de Parme. Victime d’une rupture des ligaments croisés dès son premier match, le jeune défenseur a laissé un vide immédiat. En parallèle, l’avenir d’Ibrahima Konaté soulève des interrogations, le Français pouvant discuter librement avec des clubs étrangers à partir du 1er janvier, son contrat arrivant à échéance en fin de saison.

Dans ce contexte tendu, Liverpool n’a plus le luxe d’attendre.