Le calendrier réserve parfois des clins d’œil cruels. Le 21 janvier prochain, l’Olympique de Marseille et Liverpool se retrouveront en Ligue des champions pour une affiche prestigieuse. Mais avant même le coup d’envoi, les Reds semblent déjà avoir pris un ascendant, en coulisses cette fois, sur le terrain du mercato.
L’OM pris au piège avant les retrouvailles, Joel Ordóñez attendu à Liverpool
Liverpool accélère sur un dossier prioritaire
Selon la presse équatorienne, relayée par le Daily Mirror, Liverpool se rapproche fortement de Joel Ordóñez, défenseur central du Club Bruges. Longtemps suivi par Chelsea, le joueur de 21 ans devrait finalement prendre la direction d’Anfield, les Blues ayant quitté la course. Le champ libre permet désormais aux Reds d’avancer vite.
Le montant évoqué donne la mesure de l’ambition : une opération pouvant grimper jusqu’à 50 millions d’euros, avec une base estimée autour de 40 millions, complétée par des bonus liés aux performances. Un investissement conséquent, pensé pour répondre à un besoin immédiat identifié par Arne Slot.
Une défense fragilisée chez les Reds
À l’origine, Liverpool envisageait plutôt un renfort pour la saison 2025-2026. Mais plusieurs événements ont bousculé la feuille de route. Le dossier Marc Guéhi a capoté dans les derniers instants, Crystal Palace n’ayant pas trouvé de solution de remplacement à temps.
La situation s’est ensuite aggravée avec la grave blessure de Giovanni Leoni, arrivé l’été dernier en provenance de Parme. Victime d’une rupture des ligaments croisés dès son premier match, le jeune défenseur a laissé un vide immédiat. En parallèle, l’avenir d’Ibrahima Konaté soulève des interrogations, le Français pouvant discuter librement avec des clubs étrangers à partir du 1er janvier, son contrat arrivant à échéance en fin de saison.
Dans ce contexte tendu, Liverpool n’a plus le luxe d’attendre.
Ordóñez, un profil déjà très expérimenté
Joel Ordóñez coche de nombreuses cases. À seulement 21 ans, l’international équatorien a déjà disputé plus de 100 rencontres avec le Club Bruges. Cette saison encore, il affiche une régularité impressionnante, avec 15 matchs de championnat à son actif.
Pilier d’une équipe deuxième de Jupiler Pro League, il participe à l’une des meilleures différences de buts du championnat belge. Sa lecture du jeu, sa constance et son sang-froid à un âge précoce ont convaincu Liverpool d’accélérer les discussions. Le club anglais, actuellement quatrième de Premier League, cherche à retrouver une solidité défensive jugée insuffisante ces derniers mois.
Un coup dur symbolique pour l’OM
Ce possible transfert ne concerne pas que la Premier League. Il résonne aussi du côté de Marseille. Joel Ordóñez figurait parmi les priorités défensives de l’OM lors du dernier mercato estival. Le club phocéen voyait en lui un renfort immédiat, mais aussi un investissement sur le long terme.
L’intérêt existait bel et bien. Pourtant, les exigences financières du Club Bruges avaient freiné les ardeurs marseillaises. Liverpool, en mesure de s’aligner sur de tels montants, s’apprête donc à rafler une cible très convoitée sur la Canebière.
À l’approche du choc européen entre les deux clubs, ce dossier prend une dimension particulière. Pendant que l’OM observe, Liverpool agit. Et se renforce avec un joueur que Marseille avait ciblé. Un message clair envoyé avant les retrouvailles.