Après des mois de soins et de patience, Marc Bernal retrouve peu à peu les terrains. Le jeune talent formé à la Masia, longtemps considéré comme l’un des grands espoirs du FC Barcelone, vit une période délicate. Entre gestion prudente de son retour et interrogations autour de son avenir, le milieu de terrain se retrouve aujourd’hui face à un tournant majeur de sa jeune carrière. Et à en croire la presse catalane, un départ en prêt cet hiver n’est plus une hypothèse exclue.
Mercato : le Barça ouvre enfin la porte au départ d’une pépite
Un retour timide après une longue absence
Le 14 septembre dernier, le stade Johan Cruyff vibrait pour la large victoire du Barça contre Valence (6-0). Ce jour-là, Marc Bernal effectuait son grand retour après une grave blessure au genou. Neuf petites minutes de jeu, mais un moment fort pour le jeune milieu défensif catalan, heureux de renouer avec la compétition. Depuis cette soirée, pourtant, le joueur de 18 ans n’a eu que de rares occasions de s’exprimer.
En près de deux mois, il n’a pris part qu’à trois autres rencontres : une minute jouée contre Real Oviedo, onze face au PSG (défaite 1-2) et dix lors du duel européen contre l’Olympiakos. À chacune de ces sorties, son temps de jeu s’est révélé limité. Et pour les trois derniers matchs du Barça, il n’a pas quitté le banc.
Le Barça avance avec prudence
D’après les informations de Mundo Deportivo, le club blaugrana reste extrêmement attentif à la situation du jeune joueur. À Barcelone, on explique qu’ils préfèrent avancer lentement, « avec une extrême prudence et beaucoup de patience », afin d’éviter tout risque de rechute.
Le staff médical et sportif estime qu’après une convalescence aussi délicate, une reprise trop rapide pourrait anéantir les efforts réalisés ces derniers mois. Les dirigeants insistent aussi sur le fait que la situation de Marc Bernal n’a rien à voir avec celle de Gavi, qui va manquer plusieurs mois de compétition. Le jeune international espagnol avait lui aussi passé une année loin des terrains, mais son retour s’était effectué de manière progressive. Il a joué quelques minutes à la fin de six matchs avant de devenir titulaire indiscutable, rappelle la direction.
Une gestion irrégulière et des choix questionnés
Depuis sa réapparition contre Valence, Bernal a connu une alternance déroutante : titulaire un jour, remplaçant le suivant, puis absent sur la feuille de match. Il est resté sur le banc contre Newcastle et Getafe, a obtenu quelques minutes face à Oviedo, puis repos contre la Real Sociedad. Il a ensuite rejoué contre le PSG, avant d’enchaîner des absences face à Séville, Gérone, le Real Madrid (défaite 2-1), Elche et Bruges (3-3).
Cette gestion sème le doute sur la place que lui réserve réellement le staff. Entre prudence médicale et concurrence féroce dans l’entrejeu, Bernal semble bloqué dans une zone d’attente inconfortable.
Vers un départ cet hiver ?
Le Barça se prépare à affronter le Celta Vigo ce dimanche pour la 12ᵉ journée de Liga, dernier rendez-vous avant la trêve internationale. Huit matchs suivront avant Noël, un calendrier chargé qui pourrait offrir des opportunités au jeune milieu. Mais selon le média catalan, l’avenir de Bernal pourrait se jouer dans cette période cruciale.
La possibilité d’un prêt en janvier est désormais envisagée. Tout dépendra de sa capacité à retrouver du rythme et à convaincre le staff technique lors des prochaines semaines. L’entourage du joueur, conscient de la situation, serait ouvert à cette option. Toutefois, à Barcelone, personne ne souhaite précipiter une décision. Le club croit toujours dur comme fer en son potentiel. Pour les dirigeants, son heure viendra.
Un avenir suspendu à quelques matchs
À 18 ans, Marc Bernal vit une phase charnière. Entre prudence médicale, confiance du club et ambition personnelle, le jeune Catalan doit encore prouver qu’il peut s’imposer au sein d’un effectif aussi relevé. Les prochaines semaines diront si le Barça choisit la patience ou le prêt, entre protection d’un joyau et nécessité de le faire grandir ailleurs.