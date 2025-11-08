Mercato : le Barça ouvre enfin la porte au départ d’une pépite

Le 14 septembre dernier, le stade Johan Cruyff vibrait pour la large victoire du Barça contre Valence (6-0). Ce jour-là, Marc Bernal effectuait son grand retour après une grave blessure au genou. Neuf petites minutes de jeu, mais un moment fort pour le jeune milieu défensif catalan, heureux de renouer avec la compétition. Depuis cette soirée, pourtant, le joueur de 18 ans n’a eu que de rares occasions de s’exprimer.

En près de deux mois, il n’a pris part qu’à trois autres rencontres : une minute jouée contre Real Oviedo, onze face au PSG (défaite 1-2) et dix lors du duel européen contre l’Olympiakos. À chacune de ces sorties, son temps de jeu s’est révélé limité. Et pour les trois derniers matchs du Barça, il n’a pas quitté le banc.