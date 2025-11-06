Barça : Lamine Yamal règle ses comptes après Club Bruges

Le Barça a frôlé la correction à Bruges. Les hommes de Hansi Flick, souvent en difficulté, ont couru après le score durant une grande partie du match. Trois fois menés, ils ont réussi à revenir à chaque occasion, s’en remettant à leur talent offensif pour sauver les meubles (3-3). La soirée aurait pu virer au cauchemar sans la décision de l’arbitre d’annuler le quatrième but belge, inscrit par Vermant dans le temps additionnel.

L’homme en noir a jugé que l’attaquant du Club Bruges avait commis une faute sur Szczesny, un verdict qui a soulagé les Catalans, mais suscité de vives protestations côté belge.

Pour les observateurs, le Barça s’en est bien tiré. Défensivement fébrile, le club catalan a concédé trop d’espaces. Et sans les éclairs de Lamine Yamal, la soirée aurait pu se terminer bien plus mal.