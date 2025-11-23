Mercato, le Barça met fin au rêve du PSG

Le Paris Saint-Germain, confronté à une série de forfaits qui perturbe sa stabilité défensive, travaille activement sur plusieurs profils capables de renforcer sa ligne arrière. Luis Enrique, soucieux d’éviter toute erreur de casting, a ciblé des défenseurs au profil clair, expérimentés, mais encore capables de progresser. Parmi les options surveillées, Eric Garcia est rapidement devenu un nom récurrent au sein de la cellule de recrutement, sa situation contractuelle semblant initialement favorable à Paris. À la fin de la saison, son bail avec le Barça arrivant à expiration, l’occasion paraissait idéale pour tenter une offensive mesurée, mais potentiellement fructueuse.

Cependant, les plans du PSG se heurtent désormais à une réalité plus complexe. Eric Garcia, très observé en interne à Barcelone, ne laisse pas indifférent une direction catalane déterminée à retenir ses éléments les plus performants. Le défenseur espagnol, convaincu par les intentions du club, a multiplié les échanges avec ses dirigeants. Un climat propice à un prolongement s’est installé, réduisant progressivement les chances d’un départ et faisant glisser la piste parisienne vers une impasse.