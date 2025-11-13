Le PSG fonce sur une vedette du Barça

Le plus urgent concerne Eric Garcia, dont le contrat arrive à échéance à la fin de la saison. Eric a sans doute été le meilleur défenseur du Barça cette saison, Hansi Flick ayant pu compter sur lui aussi bien au poste d'arrière droit que de défenseur central. Il a disputé 16 matchs toutes compétitions confondues et, compte tenu de ses performances, il devrait conserver une place importante dans l'effectif catalan jusqu'à la fin de la saison.

En l'état actuel des choses, il s'agira de la dernière saison d'Eric à Barcelone, et l'intérêt du Paris Saint-Germain pour son joueur rend son avenir incertain. Il est toutefois fort probable qu'il reste au Camp Nou, Sport annonçant qu'un accord pour un nouveau contrat devrait être finalisé avant la fin de 2025.

Barcelone souhaite qu'Eric signe un contrat à long terme

Ivan De la Peña, l'agent de Garcia, est en pourparlers avec le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, depuis un certain temps, et l'on espère qu'un accord sera enfin trouvé dans les prochaines semaines. Le projet serait qu'il signe jusqu'en 2029, avec une option pour une année supplémentaire, ce qui le prolongerait jusqu'en 2030.

Le FC Barcelone aura à cœur de finaliser le nouveau contrat d'Eric Garcia avant la fin de l'année

Il est tout à fait logique que Barcelone prolonge le contrat d'Eric, compte tenu de son importance au sein de l'équipe première. Il a été très régulier cette saison, ce qui est tout à son honneur, car on comptait peu sur lui après son retour au club suite à un prêt réussi à Gérone lors de la saison 2023-2024.

Le FC Barcelone aura à cœur de finaliser le nouveau contrat d'Eric Garcia avant la fin de l'année, afin d'empêcher le PSG de conclure un pré-contrat. Mais pour l'instant, le travail n'est pas terminé.