Mercato, le Barça a tranché pour la succession de Robert Lewandowski

Si Julian Alvarez apparaît aujourd’hui comme une priorité, une autre piste continue également d’être étudiée par les dirigeants du Barça. Selon Foot Mercato qui cite The Athletic, Harry Kane fait lui aussi partie des profils très appréciés par les décideurs du club. L’expérience et l’efficacité du buteur anglais constituent des arguments solides pour renforcer l’attaque.

Toutefois, plusieurs réserves subsistent dans ce dossier. Le directeur sportif barcelonais, Deco, se montrerait prudent à l’idée d’investir une somme importante pour un joueur qui fêtera ses 32 ans cet été. Dans le même temps, d’autres alternatives restent surveillées par le Barça, notamment Victor Osimhen ou Omar Marmoush.

Enfin, une piste a récemment été écartée par la direction catalane. Selon les informations du journal Sport, les représentants de Dusan Vlahovic ont proposé le profil de l’attaquant serbe au Barça. Une suggestion qui n’a finalement pas convaincu les dirigeants, lesquels ont rapidement fermé la porte à cette option. Le chantier offensif reste donc ouvert, mais deux noms semblent désormais se détacher pour incarner l’après-Lewandowski.