L’été prochain pourrait marquer un tournant majeur dans l’histoire récente du club catalan. Après plusieurs saisons à porter l’attaque, Robert Lewandowski se rapproche progressivement de la fin de son aventure en Catalogne. Une transition qui oblige la direction sportive à anticiper dès maintenant l’avenir du poste d’avant-centre. Entre contraintes financières, ambitions sportives et contexte politique interne, plusieurs pistes sont étudiées avec attention. Et selon les informations qui circulent ces dernières semaines, deux profils se détachent désormais clairement dans les réflexions du club.
Mercato, le Barça a tranché pour la succession de Robert Lewandowski
- Getty Images Sport
Robert Lewandowski et le Barça, c’est fini
Après quatre saisons passées en Espagne, Robert Lewandowski pourrait quitter la Catalogne à l’issue de son contrat. Selon les informations relayées par Foot Mercato, un départ vers la Major League Soccer est régulièrement évoqué pour l’attaquant polonais. Même si l’hypothèse d’une prolongation existe encore, celle-ci s’inscrirait plutôt dans un rôle de rotation au sein de l’effectif.
Dans cette perspective, la direction sportive du Barça travaille depuis plusieurs mois sur la recherche d’un nouveau numéro neuf capable d’incarner l’avenir offensif du club. Le contexte institutionnel joue également un rôle important puisque des élections présidentielles doivent se tenir prochainement à Barcelone. Bien que Joan Laporta apparaisse comme favori à sa succession, la direction sportive dirigée par Deco préfère anticiper et avancer sur plusieurs dossiers prioritaires.
- AFP
Julian Alvarez favori de la shortlist du Barça
Parmi les pistes étudiées, un nom revient avec insistance dans les discussions internes. D’après les révélations du média The Athletic, le Barça aurait placé Julian Alvarez tout en haut de sa liste pour renforcer l’attaque lors du prochain mercato estival. L’international argentin de 26 ans correspondrait parfaitement au profil recherché par les dirigeants catalans.
Malgré une saison statistiquement moins impressionnante en Liga, avec huit buts et trois passes décisives en vingt-six rencontres, l’intérêt du Barça ne semble pas s’être refroidi. Le club espagnol estime que l’attaquant champion du monde 2022 possède encore une marge de progression importante et pourrait s’épanouir dans le système offensif catalan.
- Getty Images Sport
Le Barça pense aussi à Harry Kane apprécié
Si Julian Alvarez apparaît aujourd’hui comme une priorité, une autre piste continue également d’être étudiée par les dirigeants du Barça. Selon Foot Mercato qui cite The Athletic, Harry Kane fait lui aussi partie des profils très appréciés par les décideurs du club. L’expérience et l’efficacité du buteur anglais constituent des arguments solides pour renforcer l’attaque.
Toutefois, plusieurs réserves subsistent dans ce dossier. Le directeur sportif barcelonais, Deco, se montrerait prudent à l’idée d’investir une somme importante pour un joueur qui fêtera ses 32 ans cet été. Dans le même temps, d’autres alternatives restent surveillées par le Barça, notamment Victor Osimhen ou Omar Marmoush.
Enfin, une piste a récemment été écartée par la direction catalane. Selon les informations du journal Sport, les représentants de Dusan Vlahovic ont proposé le profil de l’attaquant serbe au Barça. Une suggestion qui n’a finalement pas convaincu les dirigeants, lesquels ont rapidement fermé la porte à cette option. Le chantier offensif reste donc ouvert, mais deux noms semblent désormais se détacher pour incarner l’après-Lewandowski.