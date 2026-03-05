(C)Getty images
Traduit par
Le président de l'Atlético Madrid révèle sa position concernant le transfert de Julian Alvarez alors qu'Arsenal et Barcelone s'intéressent au joueur
Atlético bloque le départ d'Alvarez
L'Atlético a adressé un avertissement ferme à Arsenal et Barcelone concernant l'avenir de son attaquant vedette Alvarez. Selon certaines informations, Mikel Arteta souhaiterait faire revenir l'ancien joueur de Manchester City en Premier League afin de renforcer les options offensives des Gunners, tandis que Barcelone le considérerait comme un successeur potentiel à long terme de Robert Lewandowski.
Cependant, le président de l'Atlético, Cerezo, est catégorique : l'international argentin reste un élément fondamental du projet à long terme du club madrilène, et insiste sur le fait que le club n'a aucune intention d'étudier les offres, malgré l'intérêt croissant de l'étranger.
- (C)Getty Images
Avertissement de non-intervention pour les Gunners
S'adressant aux journalistes en Espagne, Cerezo a clairement indiqué qu'Alvarez était considéré comme un atout intouchable. Interrogé sur la possibilité d'un transfert, le président du club a répondu fermement afin de protéger l'investissement du club. « Il est joueur de l'Atlético Madrid et il a un contrat avec nous. Il vaut beaucoup parce qu'il est avec nous, et il n'est pas à vendre », a déclaré le président aux médias réunis.
Le joueur de 26 ans a connu une nouvelle saison solide à Madrid, marquant 14 buts et délivrant six passes décisives toutes compétitions confondues, aidant l'Atlético à atteindre la finale de la Copa del Rey et les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Malgré l'attrait financier d'une éventuelle guerre des enchères entre le Barça et Arsenal, la position de Cerezo suggère que l'attaquant ne bougera pas, le club cherchant à tirer parti des progrès réalisés cette saison.
Discussions dans la salle du conseil à Barcelone
Ces commentaires ont été formulés alors que l'Atlético se préparait pour le match retour de la demi-finale de la Copa del Rey contre Barcelone au Spotify Camp Nou. Avant le match, qui a vu l'Atlético se qualifier pour la finale avec un score cumulé de 4-3 malgré une défaite 3-0 ce soir-là, les dirigeants des deux équipes se sont réunis pour un déjeuner traditionnel où les rumeurs de transfert dominent souvent la conversation.
Mateu Alemany, directeur du football professionnel de l'Atlético, était présent à la réunion et n'a pas tardé à démentir les rumeurs selon lesquelles Alvarez aurait fait l'objet de discussions entre les deux clubs. S'adressant à la chaîne Movistar, Alemany a fait le point sur la situation en déclarant sans détour : « Pas un mot sur Julian Alvarez, son nom n'a pas été mentionné et ne le sera pas. »
- AFP
L'avenir de Griezmann reste incertain
Alors que le club a clairement indiqué qu'il ne vendrait pas Alvarez, des questions continuent de circuler autour de l'avenir d'une autre figure clé de l'Atleti, Antoine Griezmann. Le vétéran français a été fortement associé à un transfert potentiel vers la MLS, Orlando City étant présenté comme une destination possible. Alemany est resté évasif lorsqu'on lui a demandé si le vainqueur de la Coupe du monde 2018 pourrait quitter le club cet été.
Interrogé sur la situation actuelle de Griezmann avant le match contre le Barça, Alemany a préféré se concentrer sur la contribution immédiate de l'attaquant. Il a déclaré : « Il n'y a rien de nouveau, il est dans le onze de départ, espérons qu'il fera un grand match et qu'il nous apportera beaucoup, comme il l'a fait lors du match aller. » Pour l'instant, il semble que l'Atlético privilégie la stabilité alors qu'il aborde une fin de saison cruciale.
Publicité