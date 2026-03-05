Le président de l'Atlético Madrid révèle sa position concernant le transfert de Julian Alvarez alors qu'Arsenal et Barcelone s'intéressent au joueur

S'adressant aux journalistes en Espagne, Cerezo a clairement indiqué qu'Alvarez était considéré comme un atout intouchable. Interrogé sur la possibilité d'un transfert, le président du club a répondu fermement afin de protéger l'investissement du club. « Il est joueur de l'Atlético Madrid et il a un contrat avec nous. Il vaut beaucoup parce qu'il est avec nous, et il n'est pas à vendre », a déclaré le président aux médias réunis.

Le joueur de 26 ans a connu une nouvelle saison solide à Madrid, marquant 14 buts et délivrant six passes décisives toutes compétitions confondues, aidant l'Atlético à atteindre la finale de la Copa del Rey et les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Malgré l'attrait financier d'une éventuelle guerre des enchères entre le Barça et Arsenal, la position de Cerezo suggère que l'attaquant ne bougera pas, le club cherchant à tirer parti des progrès réalisés cette saison.