Harry Kane au Barça, l'incroyable promesse

Plusieurs noms ont circulé ces derniers mois, dont celui d'Harry Kane, ancien club du Polonais : le Bayern Munich.

Harry Kane compte parmi les meilleurs attaquants au monde depuis plusieurs années. Depuis son arrivée au Bayern à l'été 2023, il a inscrit 126 buts en 131 matchs, dont 41 cette saison.

Le FC Barcelone apprécie Kane comme option, mais sous la précédente présidence de Joan Laporta, un transfert s'était avéré infructueux. La situation pourrait toutefois évoluer avec l'élection du prochain président en mars, l'un des candidats ayant jeté son dévolu sur l'international anglais.

Sur le site X, Xavier Vilajoana a clairement indiqué que s'il était élu président du FC Barcelone, il mettrait tout en œuvre pour recruter Kane.

« Prendre soin de nos jeunes de La Masia a toujours été ma priorité absolue, mais nous aurons toujours besoin de pouvoir attirer des talents d'élite. Nous pouvons y arriver. En mettant fin au chaos financier et en revenant à la règle du 1 pour 1. Pour moi, une recrue est une recrue pour un FC Barcelone ambitieux. »

Kane serait sans aucun doute une recrue fantastique pour Barcelone, et cela leur permettrait de conserver un buteur confirmé dans leur effectif. Recruter un joueur plus jeune pour remplacer Lewandowski serait risqué, surtout quand on sait qu'un accord avec le Bayern est possible pour 65 millions d'euros.

L'évolution de la situation reste à voir. Si Vilajoana n'est pas élu, il est probable que Kane ne soit pas recruté. Mais même s'il l'est, l'attaquant n'a montré aucun signe de vouloir quitter le Bayern, où il se sent bien et épanoui.