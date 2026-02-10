Mercato, le Barça met une star à la porte pour Julian Alvarez

Resté discret lors du dernier marché hivernal, le club catalan a volontairement repoussé ses grands investissements afin de préparer une offensive estivale ambitieuse centrée sur Julian Alvarez. Les dirigeants estiment que l’attaquant de l’Atlético Madrid représente le profil idéal pour relancer l’efficacité offensive et préparer l’avenir à moyen terme. Selon les informations relayées par Foot Mercato, cette stratégie implique une restructuration de l’attaque afin de libérer de la masse salariale et de dégager les ressources nécessaires à une opération jugée prioritaire par la direction sportive.

Dans cette logique, la direction étudie différentes options afin de faciliter l’arrivée de Julian Alvarez tout en conservant l’équilibre financier exigé par les règles économiques de la Liga. Le projet repose sur l’idée d’associer l’international argentin à un système offensif renouvelé, capable d’apporter plus de mobilité et de pressing dans le dernier tiers du terrain. Cette réflexion stratégique, amorcée depuis plusieurs mois, explique l’absence de dépenses majeures cet hiver et confirme que l’ensemble de la planification sportive vise clairement le prochain mercato estival.