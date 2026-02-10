L’été prochain pourrait marquer un tournant stratégique en Catalogne. En quête d’un renouveau offensif capable d’accompagner son projet sportif, le FC Barcelone étudie plusieurs scénarios financiers et sportifs pour attirer Julian Alvarez, cible prioritaire de la direction. Mais l’arrivée de l’Argentin ne se fera pas sans concessions majeures : pour financer l’opération, les dirigeants blaugranas envisagent désormais de se séparer d’un attaquant de premier plan, une décision qui pourrait redessiner la hiérarchie offensive dès la saison prochaine.
Mercato, le Barça met une star à la porte pour Julian Alvarez
- Getty Images
Le Barça s’active toujours pour Julian Alvarez
Resté discret lors du dernier marché hivernal, le club catalan a volontairement repoussé ses grands investissements afin de préparer une offensive estivale ambitieuse centrée sur Julian Alvarez. Les dirigeants estiment que l’attaquant de l’Atlético Madrid représente le profil idéal pour relancer l’efficacité offensive et préparer l’avenir à moyen terme. Selon les informations relayées par Foot Mercato, cette stratégie implique une restructuration de l’attaque afin de libérer de la masse salariale et de dégager les ressources nécessaires à une opération jugée prioritaire par la direction sportive.
Dans cette logique, la direction étudie différentes options afin de faciliter l’arrivée de Julian Alvarez tout en conservant l’équilibre financier exigé par les règles économiques de la Liga. Le projet repose sur l’idée d’associer l’international argentin à un système offensif renouvelé, capable d’apporter plus de mobilité et de pressing dans le dernier tiers du terrain. Cette réflexion stratégique, amorcée depuis plusieurs mois, explique l’absence de dépenses majeures cet hiver et confirme que l’ensemble de la planification sportive vise clairement le prochain mercato estival.
- AFP
Robert Lewandowski ou Ferran Torres ? Le Barça doit libérer un attaquant
Pour rendre possible l’opération, les responsables catalans envisagent désormais un choix décisif entre les deux avant-centres actuellement en concurrence, Robert Lewandowski et Ferran Torres. L’arrivée de Julian Alvarez obligerait en effet le club à réduire le nombre d’attaquants axiaux afin de maintenir une structure salariale viable. D’après Sport, la tendance actuelle pousse les dirigeants à privilégier un départ du Polonais, dont la situation contractuelle facilite un éventuel transfert à court terme.
Les performances des deux buteurs seront déterminantes dans la décision finale, mais la direction estime que l’intégration de Julian Alvarez nécessite une hiérarchie offensive claire. Les statistiques récentes montrent des rendements relativement proches entre les deux profils, ce qui renforce l’idée que l’arrivée de Julian Alvarez pourrait servir de point de départ à une nouvelle organisation tactique. L’avis du staff technique sera déterminant dans l’évaluation finale, notamment sur la capacité de chaque joueur à s’adapter à un rôle différent au sein du projet.
- Getty Images Sport
Une décision attendue après la fin de saison
Le verdict concernant l’opération Julian Alvarez devrait intervenir à l’issue de la saison, lorsque les dirigeants disposeront d’une vision complète des performances offensives et de la situation financière. Le dossier Julian Alvarez reste néanmoins considéré comme prioritaire par l’état-major sportif, convaincu que son profil correspond parfaitement à l’évolution souhaitée du jeu catalan. Plusieurs scénarios restent à l’étude, mais tous reposent sur la nécessité de dégager un départ significatif avant toute officialisation.
Dans les semaines à venir, les performances individuelles et les discussions contractuelles pourraient accélérer les décisions autour de Julian Alvarez, dont la situation sera suivie de près par la direction. L’éventuelle arrivée de Julian Alvarez dépendra donc autant des choix sportifs que des ajustements économiques indispensables à la validation de l’opération.