Barça : Lewandowski a enfin pris une décision

Lewandowski a été prolifique durant ses quatre saisons à Barcelone, mais ces derniers mois, il a perdu de son importance. Il n'est plus le titulaire indiscutable de Hansi Flick, Ferran Torres lui ayant pris sa place. Malgré cela, il est déterminé à rester au sein du club catalan.

Barcelone n'a pas encore tranché concernant l'avenir de Lewandowski et, de son côté, il ne semble pas pressé. Selon MD, il ne s'engagera dans aucune décision avant l'élection présidentielle du club, qui aura lieu le 15 mars.

Le Chicago Fire, club de MLS, devra donc patienter avant de savoir si Lewandowski les rejoindra cet été. Ils ont déjà fait une offre au joueur de 37 ans, séduit par l'idée de jouer aux États-Unis à ce stade de sa carrière.

L'Atlético Madrid, le Milan AC, Fenerbahçe et des clubs saoudiens suivent également de près la situation de Lewandowski, dans l'optique de le recruter s'il devient libre de tout contrat. Tous resteront vigilants, sachant qu'aucune décision ne sera prise avant au moins cinq à six semaines.

À ce stade, il semble que Lewandowski quittera Barcelone. Il est prêt à accepter une baisse de salaire significative pour rester au Camp Nou, mais les dirigeants du club ont déjà entamé la recherche d'un remplaçant, leur priorité absolue pour le mercato estival.