La jeune pépite de Monaco, Maghnes Akliouche, a répondu à l’intérêt du PSG pour sa personne, dimanche.

Maghnes Akliouche est l’un des talents les plus en vue de la saison en Ligue 1. Grâce à ses performances remarquables avec l’AS Monaco, le jeune milieu offensif attire les convoitises des plus grands clubs européens. Parmi eux, le Paris Saint-Germain, qui voit en lui un profil parfaitement adapté à la philosophie de Luis Enrique. Interrogé sur un possible transfert vers la capitale, Akliouche a répondu sans détour, laissant planer le doute sur son avenir.