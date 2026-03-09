Mercato : l’OL va prendre une décision forte pour Roman Yaremchuk

L’Olympique Lyonnais traverse un moment compliqué en championnat. Après le nul concédé face au Paris FC (1-1), le club rhodanien glisse à la quatrième place de Ligue 1.

L’entraîneur Paulo Fonseca doit composer avec un groupe amoindri. Plusieurs joueurs importants manquent à l’appel. Le technicien n’a pas caché ses inquiétudes concernant l’état de son effectif.

« J’ai besoin de récupérer rapidement certains blessés, mais il n’y en aura pas pour jeudi », a-t-il expliqué.

Cette situation oblige le staff à gérer les forces avec prudence. Certains cadres ne peuvent pas enchaîner les rencontres.