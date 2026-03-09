L’actualité n’offre pas beaucoup de sourires du côté de Lyon ces derniers jours. Entre une série de résultats moins convaincante et plusieurs absences majeures dans l’effectif, l’entraîneur portugais tente de maintenir son groupe à flot. Pourtant, au milieu de ces difficultés sportives, un dossier du mercato attire l’attention et pourrait apporter un peu de stabilité pour les mois à venir.
Mercato : l’OL va prendre une décision forte pour Roman Yaremchuk
Une période délicate pour Lyon
L’Olympique Lyonnais traverse un moment compliqué en championnat. Après le nul concédé face au Paris FC (1-1), le club rhodanien glisse à la quatrième place de Ligue 1.
L’entraîneur Paulo Fonseca doit composer avec un groupe amoindri. Plusieurs joueurs importants manquent à l’appel. Le technicien n’a pas caché ses inquiétudes concernant l’état de son effectif.
« J’ai besoin de récupérer rapidement certains blessés, mais il n’y en aura pas pour jeudi », a-t-il expliqué.
Cette situation oblige le staff à gérer les forces avec prudence. Certains cadres ne peuvent pas enchaîner les rencontres.
Des absences qui pèsent sur l’équipe
Lyon attend toujours le retour de plusieurs éléments importants. Parmi eux, Malick Fofana, dont la reprise n’interviendra pas avant la trêve internationale. Lors du match face au Paris FC, Fonseca choisit d’ailleurs de ménager plusieurs joueurs dès le coup d’envoi. Endrick, Roman Yaremchuk et Corentin Tolisso débutent sur le banc.
Le plan consiste à apporter du sang neuf après l’heure de jeu. Mais le scénario ne se déroule pas comme espéré. Les entrées du Brésilien et de l’Ukrainien ne changent pas réellement le cours du match.
Endrick, déjà en difficulté lors de la rencontre précédente contre RC Lens, traverse encore une soirée compliquée. L’attaquant enchaîne les maladresses et une partie du public ne cache pas son mécontentement. Des sifflets descendent même des tribunes.
Yaremchuk, un dossier chaud du mercato
Si le terrain apporte peu de satisfactions pour l’instant, le mercato pourrait offrir une note plus encourageante. L’attaquant ukrainien Roman Yaremchuk, arrivé cet hiver en provenance de l’Olympiakos, pourrait rester à Lyon sur la durée.
Son contrat inclut une option d’achat estimée à cinq millions d’euros. Selon plusieurs sources venues de Grèce et le site spécialisé Jeunes Footeux, la direction lyonnaise se montre favorable à l’activation de cette clause.
Le média français analyse cette possible décision : « Sécuriser un tel profil à ce prix, même si ce joueur a la trentaine, alors que le marché des avant-centres s’enflamme, serait une victoire majeure pour la nouvelle direction de l’OL ».
Un pari pour l’avenir de l’attaque lyonnaise
Dans un contexte sportif incertain, Lyon cherche des repères. Roman Yaremchuk représente une option intéressante pour stabiliser le secteur offensif.
L’attaquant ukrainien possède de l’expérience et connaît les exigences du haut niveau européen. S’il confirme lors des prochaines semaines, il pourrait s’installer durablement dans le projet du club.
Pour Paulo Fonseca, cette continuité dans l’effectif aiderait à bâtir une attaque plus solide. Et peut-être aussi à relancer une équipe lyonnaise qui cherche encore son second souffle.