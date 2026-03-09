La rencontre de dimanche n’a pas laissé beaucoup de place à la satisfaction du côté lyonnais. Certes, l’égalisation tardive a évité une défaite, mais les signes de fatigue se multiplient dans l’effectif. Entre joueurs ménagés, blessures et enchaînement des matchs, l’entraîneur Paulo Fonseca tire la sonnette d’alarme. Plusieurs cadres du vestiaire ne cachent plus leur épuisement physique.
OL : la sortie inquiétante de Paulo Fonseca et ses cadres après le nul contre Paris FC
- AFP
Une série brillante stoppée net
L’Olympique Lyonnais a dû s’arracher pour obtenir un point face au Paris FC dimanche soir. Dans les dernières secondes du temps additionnel, Corentin Tolisso transforme un penalty et permet à Lyon d’égaliser (1-1). Un résultat qui évite le pire, mais qui confirme une période délicate.
Après une impressionnante série de treize victoires consécutives toutes compétitions confondues, la machine lyonnaise ralentit brutalement. Ce nul face au Paris FC marque un quatrième match sans succès pour les Rhodaniens, entre championnat et Coupe de France.
Cette baisse de régime ne surprend pas totalement le staff. L’accumulation des rencontres et les efforts fournis lors de la longue série victorieuse pèsent désormais sur les organismes.
- AFP
Fonseca inquiet pour l’état physique de son groupe
Après la rencontre, Paulo Fonseca n’a pas caché son inquiétude. Le technicien portugais s’interroge sur la capacité de son groupe à tenir le rythme sans multiplier les blessures.
Pour cette rencontre, plusieurs cadres n’ont pas débuté. Le staff lyonnais préfère gérer leur temps de jeu afin d’éviter un problème physique supplémentaire.
« Nous nous ne pouvons pas oublier qu'Endrick a passé une année sans jouer. Il a commencé à jouer beaucoup de matchs et les derniers matchs étaient très intenses. C'était impossible de récupérer des joueurs. Si Endrick avait débuté aujourd'hui, il y avait le risque d'avoir une autre blessure. Yaremchuk aussi a joué 90 minutes pour la première fois depuis longtemps, c'était impossible de commencer. Coco (Tolisso) aussi a des petits problèmes et nous ne voulons pas prendre de risque et avoir plus de joueurs blessés ».
Dans son analyse, l’entraîneur lyonnais insiste sur la nécessité de protéger certains éléments importants. Le calendrier ne laisse presque aucun répit. Les joueurs accumulent les efforts, parfois sans récupération suffisante.
À la question de savoir si la situation l’inquiète, il répond sans détour : « Oui ».
Le technicien garde toutefois un mince espoir pour les semaines à venir. « Mais j'espère que pendant la trêve (dans deux semaines, NDLR), nous pourrons commencer à avoir plis de joueurs », a-t-il souligné.
- AFP
Niakhaté avoue un épuisement général
Dans le vestiaire, certains joueurs confirment ce sentiment. Au micro de Ligue1+, le défenseur Moussa Niakhaté s’est montré particulièrement franc.
« Je ne sais pas si c'est bien de le dire et d'être trop honnête, mais physiquement, ça commence à être dur. On l'a senti dès la première mi-temps. On a voulu mettre de l'intensité dès le début de match mais il y a eu un petit coup de pompe directement. C'était dur de faire les efforts. Quand vous voyez certains joueurs sur le banc, ce n'est pas parce qu'on ne respecte pas le Paris FC, bien au contraire, mais ce sont des joueurs qui ne peuvent pas démarrer parce qu'ils sont morts physiquement, c'est comme ça », a fait savoir le champion d’Afrique.
Le défenseur sénégalais ne cherche pas d’excuse. Il décrit simplement la réalité d’un groupe qui tire sur la corde depuis plusieurs semaines.
- AFP
Tolisso appelle au calme
Entré en jeu à la 58e minute, Corentin Tolisso a finalement sauvé son équipe grâce à son penalty dans les derniers instants. Malgré la mauvaise série actuelle, le milieu de terrain refuse de céder à la panique.
« Une saison, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Quand il y a des bas, il faut les minimiser et il faut essayer de redresser la barre tout de suite. On ne va pas se cacher. On a énormément de blessés, malheureusement, et des joueurs importants. Continuer à travailler, c'est le plus important. Avoir cette mentalité de ne rien lâcher, de tout donner, de travailler pour l'équipe et d'être une équipe unie, soudée. Comme ça, on va relever la tête et on va regagner les matchs », déclare le capitaine.
Le champion du monde 2018 préfère regarder le classement plutôt que la série négative.
« Les temps sont un peu plus compliqués en ce moment, ça fait quatre matchs qu'on n'a pas gagné. On est tout de même 4e, égalité 3e avec Marseille. Si on nous avait dit ça il y a un petit moment, on aurait signé tout de suite. On sait que la série n'est pas forcément très bonne, mais il faut rester positif. On a réussi à revenir au score. C'est un peu plus compliqué en ce moment, mais c'est là où justement on voit qu'on est une vraie équipe et ça part de tout le club, avec le staff, on est tous ensemble, tous concernés, il faut tous être positifs. Je sais que les supporters le sont. En tout cas, nous on l'est. On n'a pas perdu ce soir, on a réussi à aller choper ce point, donc il faut s'appuyer sur ces choses-là qui sont un peu positives », a-t-il ajouté.
- AFP
Une trêve attendue avec impatience
Pour l’Olympique Lyonnais, les prochaines semaines s’annoncent décisives. Le groupe espère récupérer plusieurs joueurs blessés et retrouver de la fraîcheur physique.
La trêve internationale pourrait offrir ce souffle attendu. Sans cela, la fin de saison risque de devenir un véritable défi pour les organismes lyonnais.