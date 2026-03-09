OL : la sortie inquiétante de Paulo Fonseca et ses cadres après le nul contre Paris FC

Après la rencontre, Paulo Fonseca n’a pas caché son inquiétude. Le technicien portugais s’interroge sur la capacité de son groupe à tenir le rythme sans multiplier les blessures.

Pour cette rencontre, plusieurs cadres n’ont pas débuté. Le staff lyonnais préfère gérer leur temps de jeu afin d’éviter un problème physique supplémentaire.

« Nous nous ne pouvons pas oublier qu'Endrick a passé une année sans jouer. Il a commencé à jouer beaucoup de matchs et les derniers matchs étaient très intenses. C'était impossible de récupérer des joueurs. Si Endrick avait débuté aujourd'hui, il y avait le risque d'avoir une autre blessure. Yaremchuk aussi a joué 90 minutes pour la première fois depuis longtemps, c'était impossible de commencer. Coco (Tolisso) aussi a des petits problèmes et nous ne voulons pas prendre de risque et avoir plus de joueurs blessés ».

Dans son analyse, l’entraîneur lyonnais insiste sur la nécessité de protéger certains éléments importants. Le calendrier ne laisse presque aucun répit. Les joueurs accumulent les efforts, parfois sans récupération suffisante.

À la question de savoir si la situation l’inquiète, il répond sans détour : « Oui ».

Le technicien garde toutefois un mince espoir pour les semaines à venir. « Mais j'espère que pendant la trêve (dans deux semaines, NDLR), nous pourrons commencer à avoir plis de joueurs », a-t-il souligné.