Excellente nouvelle pour l’OL, le retour de Malick Fofana enfin connu !

En novembre, les médecins interviennent sur la syndesmose tibio-fibulaire, zone ligamentaire située au-dessus de la cheville. L’opération se déroule correctement. Fofana porte ensuite une botte de marche avant d’entamer un travail en salle.

Fin novembre, il entame la rééducation. En décembre, il court en ligne droite. Janvier apporte des changements d’appui et un travail d’explosivité, mais sans contact. Les premières oppositions aménagées apparaissent en février. Pourtant, des douleurs persistent. Un phénomène de compensation complique la progression.

La semaine dernière, une IRM rassure : la cicatrisation des ligaments avance correctement. Pour calmer les douleurs post-opératoires, le joueur bénéficie d’une infiltration. Cette intervention vise à supprimer l’appréhension lors de la marche puis de la course. Le soulagement ne se manifeste pas toujours instantanément.

Selon les informations relayées par L’Équipe, un retour dans le groupe intervient au plus tard pour le déplacement au Havre, le 15 mars. Une apparition dès cette semaine contre le Paris FC reste envisageable. Une nouvelle qui rassure les supporters olympiens.