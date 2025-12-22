Mercato : Karim Adeyemi au PSG cet hiver, la réponse est tombée !

L’hiver dernier, le PSG avait surpris tout le monde avec un recrutement audacieux. L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia avait marqué un tournant décisif dans la saison parisienne. De quoi nourrir l’idée d’un nouveau coup stratégique lors du mercato hivernal 2026. Ces dernières semaines, un nom revenait avec insistance dans les discussions : Karim Adeyemi. Mais la réalité du dossier s’avère bien différente des rumeurs.
Le souvenir encore frais du pari Kvaratskhelia
À Paris, le mercato d’hiver ne sert plus uniquement à combler des manques. Il devient un levier de projection. Le recrutement de Kvaratskhelia avait illustré cette nouvelle logique, mêlant anticipation, opportunisme et ambition sportive. Naturellement, chaque fenêtre hivernale alimente désormais l’attente d’un renfort capable de faire basculer une saison.
Cette fois, le PSG observe, analyse, sans précipitation. La direction sportive reste attentive aux opportunités, mais refuse de céder à l’agitation médiatique.
Une attaque longtemps freinée par les blessures
La première partie de saison a mis Luis Enrique à rude épreuve. L’entraîneur espagnol a dû jongler avec une cascade d’absences dans son secteur offensif. Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et même Khvicha Kvaratskhelia ont tous connu des périodes d’indisponibilité.
Ces pépins physiques ont obligé le staff à revoir ses plans, parfois d’un match à l’autre. Aujourd’hui, la situation évolue. Les cadres reviennent progressivement, l’effectif retrouve de la profondeur. Cela n’exclut pas un renfort, mais uniquement dans un cadre très précis.
Adeyemi, un profil séduisant mais non prioritaire
Dans ce contexte, le nom de Karim Adeyemi a rapidement émergé. À 23 ans, l’attaquant du Borussia Dortmund coche de nombreuses cases. Vitesse, polyvalence, capacité à jouer sur les côtés comme dans l’axe. De quoi séduire sur le papier.
Certaines rumeurs allaient même jusqu’à évoquer un accord contractuel avec le PSG. Une information rapidement démentie. Selon le média spécialisé PSG Inside-Actu, aucune discussion n’a été entamée avec le joueur ou son entourage. Le club parisien n’a jamais placé ce dossier au sommet de sa liste.
Un obstacle financier rédhibitoire
Au-delà du manque d’avancée concrète, un élément refroidit définitivement la piste. Le prix du joueur. D’après la presse espagnole, le Borussia Dortmund réclamerait environ 75 millions d’euros pour libérer son attaquant. Une somme jugée excessive par les dirigeants parisiens.
Le PSG refuse de s’aligner sur un tel montant pour un joueur qui ne représente pas une priorité stratégique. Sauf opportunité exceptionnelle, le dossier Adeyemi reste donc fermé. Paris explore d’autres options, plus cohérentes avec sa feuille de route.
Cette position illustre un changement profond. Le PSG ne court plus après chaque nom prestigieux. Il choisit. Il filtre. Et surtout, il maîtrise ses investissements. Le mercato hivernal pourrait encore réserver des surprises, mais Karim Adeyemi n’en fera visiblement pas partie.