Mercato : Karim Adeyemi au PSG cet hiver, la réponse est tombée !

À Paris, le mercato d’hiver ne sert plus uniquement à combler des manques. Il devient un levier de projection. Le recrutement de Kvaratskhelia avait illustré cette nouvelle logique, mêlant anticipation, opportunisme et ambition sportive. Naturellement, chaque fenêtre hivernale alimente désormais l’attente d’un renfort capable de faire basculer une saison.

Cette fois, le PSG observe, analyse, sans précipitation. La direction sportive reste attentive aux opportunités, mais refuse de céder à l’agitation médiatique.