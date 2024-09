Mercato, le PSG s'intéresse à un crack de Bundesliga

Le PSG a jeté son dévolu sur un crack de Bundesliga en vue du prochain mercato.

Après un mercato estival très mouvementé avec des opérations attendues comme improbables, le prochain se prépare déjà par les clubs. C’est le cas notamment du Paris Saint-Germain qui s’active pour la fenêtre de transferts à venir. Le club de la capitale souhaite notamment renforcer son secteur offensif et compenser enfin le départ de Kylian Mbappé. C’est dans ce sens que le PSG a jeté son dévolu sur une pépite de Bundesliga ces derniers jours.

Le PSG cherche toujours un remplaçant à Mbappé

Le PSG n’a pas été très dépensier sur le marché des transferts, cet été. Le club parisien n’a recruté que quatre joueurs dont Matvey Safonov, Joao Neves, William Pacho ou encore Désiré Doué. Pourtant, le Paris Saint-Germain a cherché à remplacer Kylian Mbappé pendant plusieurs mois. Parti au Real Madrid cet été, l’international français aura laissé un vide dans l’attaque parisienne.

Le PSG avait ciblé plusieurs joueurs afin de compenser ce vide comme Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Rafael Leao, Nico Williams et Julian Alvarez entre autres. Mais aucun de ses dossiers n’a abouti et le PSG a finalement décidé de ne plus recruter une vedette. Cependant, la direction francilienne compte toujours remplacer le Bondynois et a même déjà trouvé la bonne pioche en Bundesliga.

Le PSG fonce sur Karim Adeyemi

Le Paris Saint-Germain souhaite donc piocher, à nouveau, dans le championnat allemand. Selon les informations rapportées par Le 10 sport, le club parisien serait intéressé par Karim Adeyemi. Déjà courtisé par le PSG en 2022, l’attaquant allemand de 22 ans pourrait finalement rejoindre la capitale française en 2025. Toutefois, la concurrence s’annonce rude pour le club francilien qui n’est pas le seul sur le dossier.

TeamTALK révèle, en effet, que Karim Adeyemi serait également dans le viseur de la Juventus Turin et de Liverpool qui veut anticiper sur un éventuel départ de Mohamed Salah l’été prochain. Évalué à 45 millions d’euros, l’ailier du Borussia Dortmund risque donc d’agiter les prochaines fenêtres de transferts.