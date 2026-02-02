Mercato, énorme désillusion pour Jean-Philippe Mateta

Depuis plusieurs jours, Jean-Philippe Mateta était au cœur des discussions entre Crystal Palace et l’AC Milan. Le club lombard avait validé le profil de l’attaquant français de 28 ans et accepté de s’aligner sur une valorisation estimée à 30 millions d’euros. Jean-Philippe Mateta avait, de son côté, clairement affiché sa priorité pour les Rossoneri, préférant repousser une autre option pourtant bien avancée avec Nottingham Forest.

Mais lors de la traditionnelle visite médicale, un premier doute est apparu concernant l’état d’un genou de Jean-Philippe Mateta. L’AC Milan a alors exigé des examens complémentaires afin de sécuriser l’opération. Selon les informations venues de Sky Italia, reprises par Foot Mercato, ces contrôles approfondis n’ont pas donné les garanties espérées par le staff médical milanais. Le couperet est tombé rapidement : le club italien a décidé de se retirer du dossier.