À quelques heures de la fermeture du mercato hivernal, le dossier semblait bouclé, presque trop beau pour être vrai. Jean-Philippe Mateta s’apprêtait à franchir un cap majeur dans sa carrière en rejoignant l’AC Milan, séduit par un projet prestigieux et une exposition européenne attendue. Mais dans un mercato souvent cruel, le sort s’est acharné. En l’espace de quelques examens médicaux, le rêve italien de Jean-Philippe Mateta s’est effondré, laissant l’attaquant français face à une immense désillusion.
Mercato, énorme désillusion pour Jean-Philippe Mateta
- Getty Images Sport
Jean-Philippe échoue à la visite médicale avec l’AC Milan
Depuis plusieurs jours, Jean-Philippe Mateta était au cœur des discussions entre Crystal Palace et l’AC Milan. Le club lombard avait validé le profil de l’attaquant français de 28 ans et accepté de s’aligner sur une valorisation estimée à 30 millions d’euros. Jean-Philippe Mateta avait, de son côté, clairement affiché sa priorité pour les Rossoneri, préférant repousser une autre option pourtant bien avancée avec Nottingham Forest.
Mais lors de la traditionnelle visite médicale, un premier doute est apparu concernant l’état d’un genou de Jean-Philippe Mateta. L’AC Milan a alors exigé des examens complémentaires afin de sécuriser l’opération. Selon les informations venues de Sky Italia, reprises par Foot Mercato, ces contrôles approfondis n’ont pas donné les garanties espérées par le staff médical milanais. Le couperet est tombé rapidement : le club italien a décidé de se retirer du dossier.
- Getty Images Sport
Milan se retire, Mateta définitivement recalé
La position de l’AC Milan a été confirmée publiquement par Massimiliano Allegri en conférence de presse, lundi. Interrogé sur le dossier, le technicien italien a coupé court à toute ambiguïté : « Mateta ? Je ne parle que des joueurs de l’AC Milan, par respect pour ceux des autres clubs ». Une déclaration limpide qui acte définitivement la fin des négociations autour de Jean-Philippe Mateta avec les Rossoneri.
Dans les faits, Jean-Philippe Mateta a été recalé à la visite médicale, une décision lourde de conséquences à ce stade du mercato. L’attaquant de Crystal Palace voyait dans ce transfert une opportunité unique de rejoindre un club historique, régulièrement engagé en Ligue des champions. Cette désillusion est d’autant plus marquante que Jean-Philippe Mateta avait consenti un choix fort en écartant Nottingham Forest, club pourtant très avancé dans les discussions mais engagé dans une lutte pour le maintien.
- AFP
Un revirement qui chamboule les plans de Crystal Palace
En donnant sa priorité à l’AC Milan, Jean-Philippe Mateta avait clairement assumé une ambition sportive élevée. Nottingham Forest avait pourtant trouvé un accord avec Crystal Palace quelques jours auparavant, offrant à Jean-Philippe Mateta une porte de sortie immédiate vers un rôle central en Premier League. Mais l’attaquant français avait préféré patienter, attiré par la perspective italienne.
Ce retournement de situation place aujourd’hui Jean-Philippe Mateta dans une position délicate. Le mercato touche à sa fin et les options se réduisent. Crystal Palace, de son côté, s’était déjà projeté sur l’après- Mateta, en étudiant notamment le profil de Strand Larsen, l’attaquant de Wolverhampton, pour anticiper un départ désormais avorté.
- AFP
La Juventus en embuscade pour Mateta, mais à quel prix ?
Malgré ce coup dur, tout n’est pas totalement figé pour Jean-Philippe Mateta. Face au retrait de l’AC Milan, la Juventus Turin a manifesté un intérêt concret pour relancer le dossier, indique Foot Mercato. La Vieille Dame, en quête d’un renfort offensif avant la clôture du mercato, suit attentivement la situation de Jean-Philippe Mateta et pourrait profiter du contexte pour négocier à la baisse.
Toutefois, cette nouvelle donne change profondément les rapports de force. Après un échec à la visite médicale, la valeur marchande de Jean-Philippe Mateta pourrait être revue à la baisse, une situation inconfortable pour Crystal Palace, qui espérait finaliser une vente autour de 30 millions d’euros. La Juventus, consciente de cette fragilité, devrait tenter d’imposer ses conditions.
Ce nouveau rebondissement, survenu à quelques heures de la fermeture du marché hivernal, n’arrange finalement que très peu d’acteurs. Jean-Philippe Mateta voit son projet sportif remis en question, Crystal Palace se retrouve contraint de revoir ses plans offensifs, et l’AC Milan referme un dossier qu’il pensait sécurisé. Seule la Juventus pourrait tirer profit de cette situation, elle qui cherche activement un buteur, alors que la piste Randal Kolo Muani est définitivement écartée, Tottenham refusant de rompre son prêt en provenance du PSG.