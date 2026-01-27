À quelques jours de la fermeture du mercato hivernal, l’avenir de certains attaquants européens alimente toujours les spéculations. Entre ambitions personnelles, intérêts des clubs et équilibres sportifs à préserver, les dossiers s’empilent. Celui de Randal Kolo Muani, en prêt à Tottenham depuis l’été dernier, retient particulièrement l’attention en Italie. La Serie A l’observe, la Juventus s’interroge, mais du côté de Londres, la position semble déjà arrêtée.
Randal Kolo Muani de retour en Serie A ? Tottenham bloque tout
La Juventus relance Kolo Muani, Tottenham ferme la porte
Randal Kolo Muani traverse une période contrastée sous le maillot de Tottenham. Titulaire régulier depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani totalise 23 apparitions toutes compétitions confondues, dont 13 dans le onze de départ. Un temps de jeu conséquent qui témoigne de la confiance de son entraîneur Thomas Frank. Pourtant, malgré cette continuité, Randal Kolo Muani peine à retrouver l’efficacité attendue, dans un contexte où l’adaptation à la Premier League s’avère plus complexe que prévu. Une situation qui n’a pas échappé à la Juventus, attentive à l’évolution de l’attaquant prêté par le PSG.
L’intérêt turinois pour Randal Kolo Muani s’inscrit dans une logique claire : renforcer un secteur offensif en quête de garanties. Mais, RMC Sport indique que Tottenham ne l’entend pas de cette oreille. Selon le média, les Spurs refusent catégoriquement de rompre le prêt de Randal Kolo Muani durant l’hiver, estimant que l’attaquant reste un élément clé de leur rotation offensive. À ce stade de la saison, et alors que le club londonien vise une qualification pour les phases finales de la Ligue des champions, un départ de Randal Kolo Muani apparaît donc hautement improbable.
Un moment charnière pour Randal Kolo Muani
Pourtant, Randal Kolo Muani garde une image positive en Serie A. Lors de son passage à la Juventus entre janvier et juin 2025, Randal Kolo Muani avait marqué les esprits avec 10 buts en 22 rencontres, démontrant une capacité d’adaptation rapide au championnat italien. Ce rendement explique l’insistance du club turinois, toujours séduit par le profil de l’attaquant de 27 ans. Mais les conditions actuelles diffèrent largement de celles de l’an passé, tant sur le plan contractuel que stratégique.
Au-delà des enjeux de clubs, Randal Kolo Muani joue aussi une carte personnelle. Toujours ambitieux avec l’équipe de France, Randal Kolo Muani sait que la seconde partie de saison sera déterminante pour rester dans les plans de Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde 2026. Absent des listes depuis juin 2025, notamment en raison de pépins physiques et d’une forte concurrence offensive, Randal Kolo Muani doit désormais convaincre sur la durée. Bloqué à Tottenham pour l’instant, son avenir immédiat semble donc se jouer en Angleterre, malgré les sirènes persistantes venues d’Italie.