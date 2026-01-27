Randal Kolo Muani de retour en Serie A ? Tottenham bloque tout

Randal Kolo Muani traverse une période contrastée sous le maillot de Tottenham. Titulaire régulier depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani totalise 23 apparitions toutes compétitions confondues, dont 13 dans le onze de départ. Un temps de jeu conséquent qui témoigne de la confiance de son entraîneur Thomas Frank. Pourtant, malgré cette continuité, Randal Kolo Muani peine à retrouver l’efficacité attendue, dans un contexte où l’adaptation à la Premier League s’avère plus complexe que prévu. Une situation qui n’a pas échappé à la Juventus, attentive à l’évolution de l’attaquant prêté par le PSG.

L’intérêt turinois pour Randal Kolo Muani s’inscrit dans une logique claire : renforcer un secteur offensif en quête de garanties. Mais, RMC Sport indique que Tottenham ne l’entend pas de cette oreille. Selon le média, les Spurs refusent catégoriquement de rompre le prêt de Randal Kolo Muani durant l’hiver, estimant que l’attaquant reste un élément clé de leur rotation offensive. À ce stade de la saison, et alors que le club londonien vise une qualification pour les phases finales de la Ligue des champions, un départ de Randal Kolo Muani apparaît donc hautement improbable.