Endrick à l'OL, c'est fait !

Le club lyonnais, à la recherche d'un attaquant suite aux départs d'Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze durant le mercato estival, s'apprête à renforcer son effectif pour la seconde moitié de saison avec l'arrivée en France du jeune prodige des Merengues.

Endrick choisit rapidement Lyon

Endrick a été identifié très tôt comme une cible pour renforcer l'équipe de Paulo Fonseca en vue de la seconde moitié de saison, et le joueur de 19 ans a rapidement donné son accord. Il souhaitait ardemment bénéficier d'un temps de jeu accru afin d'augmenter ses chances de figurer dans la sélection brésilienne pour la Coupe du Monde l'été prochain, sous les ordres de Carlo Ancelotti. Son temps de jeu a été limité à Madrid – avec une seule apparition en Liga et une seule en Ligue des Champions – ce qui a motivé sa décision d'opter pour un prêt.

Détails du prêt révélés

Selon Fabrizio Romano, le prêt d'Endrick de l'Espagne à la France est un prêt ferme de six mois sans option d'achat. Sans surprise, les dirigeants du Real Madrid souhaitent conserver le Brésilien et voient en lui un futur joueur de classe mondiale. Lyon versera au Real Madrid une indemnité de prêt d'un million d'euros, et Endrick devrait porter le numéro 9 au Groupama Stadium. Des rumeurs l'envoyant en Ligue 1 circulaient depuis des mois, suite au refus de Xabi Alonso de lui confier un rôle significatif depuis sa prise de fonction cet été. Son contrat court jusqu'en 2030, ce qui signifie qu'il n'y a aucun risque de le voir partir prochainement.