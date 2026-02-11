Le succès du Real Madrid à Valence (0-2), le 8 février, ne résume pas la soirée vécue à Mestalla. Entre chants injurieux venus des tribunes et tension autour du corps arbitral, la rencontre laisse des traces. La Liga décide désormais de passer à l’action.
"Mbappé fils de p...", la Liga hausse le ton après Valence-Real Madrid
- Getty Images Sport
Des chants ciblés contre Mbappé et Arbeloa
Durant la rencontre, plusieurs slogans hostiles descendent des gradins valencians. Parmi eux, deux phrases retiennent l’attention : « Mbappé, fils de p... », « Arbeloa, t'es un cône ». Ces insultes visent directement l’attaquant français et l’entraîneur madrilène.
D’après les informations de L’Équipe, la Liga dépose plainte mardi auprès du comité de compétition de la Fédération espagnole (RFEF) ainsi que devant la commission anti-violence. Les instances recensent une dizaine de chants offensants à l’encontre du Real Madrid entre la première et la 66e minute de jeu. La démarche vise à identifier les responsabilités et à rappeler le cadre disciplinaire.
- Getty Images Sport
Une atmosphère électrique à Mestalla
Valence-Real Madrid ne ressemble jamais à une affiche ordinaire. Cette fois encore, la tension grimpe rapidement. Sur le terrain, les Merengues maîtrisent leur sujet et s’imposent 2-0. En tribunes, l’hostilité s’exprime avec constance.
La plainte déposée par la Liga marque une volonté de sévir face aux débordements verbaux. Le championnat espagnol multiplie les procédures dès lors que des chants jugés injurieux ou discriminatoires émergent dans les stades.
- Getty Images Sport
Mbappé s’agace auprès du quatrième arbitre
La soirée ne s’arrête pas là. Kylian Mbappé, auteur d’un but dans le temps additionnel, vit un moment de crispation avec le quatrième arbitre. À la pause, l’international français (94 sélections, 55 buts) demande des explications sur une situation de hors-jeu.
Les caméras de DAZN Espagne captent l’échange. « Comment il peut être hors jeu ? Je te demande de m'expliquer », lance le numéro 10 madrilène. Le quatrième arbitre préfère esquiver face aux caméras : « On en parle à l'intérieur ».
En regagnant les vestiaires, Mbappé insiste : « Alors on rentre. Pourquoi tu ne viens pas ? » Visiblement irrité, il lâche ensuite une insulte en français : « Tête de bite va ».
- AFP
Une tension qui se prolonge dans le couloir
Au retour des vestiaires, les deux hommes se croisent à nouveau. Mbappé relance la discussion : « Tu me dis qu'on en parle à l'intérieur, on est à l'intérieur pourquoi tu ne m'expliques pas ? » L’attaquant ne cache plus son agacement.
Faute de réponse, il rejoint Eduardo Camavinga et glisse en français : « C'est trop des bouffons les arbitres, frère ».
- Getty Images Sport
Aucune sanction sportive pour Mbappé
Malgré ces paroles captées hors du terrain, la Liga ne prononce aucune sanction contre le capitaine de l’équipe de France. L’arbitre central ne mentionne pas ces propos dans son rapport officiel. De plus, les insultes n’interviennent pas durant le jeu lui-même.
La procédure engagée par la Liga cible donc les chants entendus à Mestalla. Reste à connaître les suites disciplinaires. Une chose demeure certaine : ce Valence-Real Madrid ne s’arrête pas au score.