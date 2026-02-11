"Mbappé fils de p...", la Liga hausse le ton après Valence-Real Madrid

Durant la rencontre, plusieurs slogans hostiles descendent des gradins valencians. Parmi eux, deux phrases retiennent l’attention : « Mbappé, fils de p... », « Arbeloa, t'es un cône ». Ces insultes visent directement l’attaquant français et l’entraîneur madrilène.

D’après les informations de L’Équipe, la Liga dépose plainte mardi auprès du comité de compétition de la Fédération espagnole (RFEF) ainsi que devant la commission anti-violence. Les instances recensent une dizaine de chants offensants à l’encontre du Real Madrid entre la première et la 66e minute de jeu. La démarche vise à identifier les responsabilités et à rappeler le cadre disciplinaire.