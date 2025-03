Real Madrid vs Atlético Madrid

Le Real s’inquiète pour Mbappé, en perte de vitesse ces derniers matchs. À l’approche des échéances cruciales, son retour en forme est impératif.

Le Real Madrid traverse un moment clé de la saison, et une inquiétude majeure plane sur le club : Kylian Mbappé. L'attaquant français, impressionnant il y a encore quelques semaines face à Manchester City, semble avoir perdu son éclat. Depuis trois matchs, il peine à peser sur le jeu, une situation qui préoccupe Carlo Ancelotti et son staff à l'approche des échéances décisives en Liga et en Ligue des champions.