"Mbappé, c’est un...", la sortie de Juan Bernat que personne n'imaginait

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017, Kylian Mbappé a passé sept saisons sous le maillot rouge et bleu avant de rejoindre le Real Madrid à l’été 2024. Un parcours dense, ponctué de titres, de records et de coéquipiers prestigieux. Parmi eux, Juan Bernat. Le latéral espagnol débarque à Paris en 2018, en provenance du Bayern Munich. Pendant cinq saisons, il partage le quotidien du vestiaire parisien, entre entraînements intenses et soirées européennes.

Aux côtés de Neymar, Lionel Messi et Mbappé, Bernat découvre un environnement d’élite. Mais un joueur, en particulier, laisse une trace profonde.