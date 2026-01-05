Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP
Patrick Tchanhoun

"Mbappé, c’est un...", la sortie de Juan Bernat que personne n'imaginait

Cinq ans à Paris, des stars partout, mais un souvenir domine encore : Juan Bernat n’a rien oublié de Mbappé.

Avant de s’envoler pour le Real Madrid, Kylian Mbappé a écrit une longue page de son histoire au Paris Saint-Germain. Une période marquée par des rencontres fortes, dont celle avec Juan Bernat, aujourd’hui prêt à raconter l’envers du décor.

  • mbappe psg 1(C)Getty images

    Sept saisons parisiennes, une empreinte durable

    Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017, Kylian Mbappé a passé sept saisons sous le maillot rouge et bleu avant de rejoindre le Real Madrid à l’été 2024. Un parcours dense, ponctué de titres, de records et de coéquipiers prestigieux. Parmi eux, Juan Bernat. Le latéral espagnol débarque à Paris en 2018, en provenance du Bayern Munich. Pendant cinq saisons, il partage le quotidien du vestiaire parisien, entre entraînements intenses et soirées européennes.

    Aux côtés de Neymar, Lionel Messi et Mbappé, Bernat découvre un environnement d’élite. Mais un joueur, en particulier, laisse une trace profonde.

    • Publicité
  • FBL-FRA-LIGUE1-ANGERS-PSGAFP

    Le regard d’un coéquipier privilégié

    Dans un entretien accordé à AS, Juan Bernat se livre sans détour sur celui qu’il a vu évoluer chaque jour à l’entraînement. Son constat se veut clair et appuyé.

    « Mbappé est un joueur de classe mondiale. Je ne sais pas jusqu'où il peut aller. Je l'ai vu s'entraîner quotidiennement pendant cinq ans à Paris et je sais à quel point il a soif de victoire. Son état d'esprit est entièrement d'aider l'équipe, sans aucun ego », a lancé le défenseur espagnol.

    Un témoignage fort, loin des clichés parfois associés à la star française.

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-PSGAFP

    “Un gamin sans ego et sans limites”

    Bernat insiste et enfonce le clou. « J’ai passé cinq ans avec Mbappé, c’est un gamin sans ego et sans limites », explique-t-il.

    Une phrase qui tranche avec certaines perceptions extérieures. Pour l’Espagnol, Mbappé se distingue avant tout par son mental, sa discipline et son obsession du collectif, bien avant les projecteurs.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Kylian MbappeGetty

    Le Real Madrid comme nouvelle scène

    Désormais installé à Madrid, Mbappé, actuellement blessé, entame un nouveau chapitre. Juan Bernat ne cache pas son optimisme quant à cette étape majeure.

    « Il est arrivé au Real Madrid à l'âge idéal, avec l'énergie nécessaire pour exploiter pleinement son potentiel et la maturité requise. Il va marquer une ère au Real Madrid », a ajouté l’ancien défenseur de Benfica.

    Un pronostic assumé, formulé par un ancien partenaire qui connaît ses exigences et sa constance.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-REIMSAFP

    Un quotidien d’exception au PSG

    Bernat évoque aussi l’impact humain de ces années parisiennes. « C’était un véritable honneur de partager le quotidien avec des joueurs de ce calibre. Chaque entraînement avec Mbappé, Messi ou Neymar était une expérience incroyable. Ce sont des joueurs qui vous font progresser, non seulement par leur talent, mais aussi par leur état d’esprit et leur détermination », souligne l’arrière gauche de 32 ans.

    Un souvenir intact. Et un hommage inattendu.

Super Coupe
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Marseille crest
Marseille
OM
Super Coupe
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0