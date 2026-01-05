Avant de s’envoler pour le Real Madrid, Kylian Mbappé a écrit une longue page de son histoire au Paris Saint-Germain. Une période marquée par des rencontres fortes, dont celle avec Juan Bernat, aujourd’hui prêt à raconter l’envers du décor.
"Mbappé, c’est un...", la sortie de Juan Bernat que personne n'imaginait
- (C)Getty images
Sept saisons parisiennes, une empreinte durable
Arrivé au Paris Saint-Germain en 2017, Kylian Mbappé a passé sept saisons sous le maillot rouge et bleu avant de rejoindre le Real Madrid à l’été 2024. Un parcours dense, ponctué de titres, de records et de coéquipiers prestigieux. Parmi eux, Juan Bernat. Le latéral espagnol débarque à Paris en 2018, en provenance du Bayern Munich. Pendant cinq saisons, il partage le quotidien du vestiaire parisien, entre entraînements intenses et soirées européennes.
Aux côtés de Neymar, Lionel Messi et Mbappé, Bernat découvre un environnement d’élite. Mais un joueur, en particulier, laisse une trace profonde.
- AFP
Le regard d’un coéquipier privilégié
Dans un entretien accordé à AS, Juan Bernat se livre sans détour sur celui qu’il a vu évoluer chaque jour à l’entraînement. Son constat se veut clair et appuyé.
« Mbappé est un joueur de classe mondiale. Je ne sais pas jusqu'où il peut aller. Je l'ai vu s'entraîner quotidiennement pendant cinq ans à Paris et je sais à quel point il a soif de victoire. Son état d'esprit est entièrement d'aider l'équipe, sans aucun ego », a lancé le défenseur espagnol.
Un témoignage fort, loin des clichés parfois associés à la star française.
- AFP
“Un gamin sans ego et sans limites”
Bernat insiste et enfonce le clou. « J’ai passé cinq ans avec Mbappé, c’est un gamin sans ego et sans limites », explique-t-il.
Une phrase qui tranche avec certaines perceptions extérieures. Pour l’Espagnol, Mbappé se distingue avant tout par son mental, sa discipline et son obsession du collectif, bien avant les projecteurs.
- Getty
Le Real Madrid comme nouvelle scène
Désormais installé à Madrid, Mbappé, actuellement blessé, entame un nouveau chapitre. Juan Bernat ne cache pas son optimisme quant à cette étape majeure.
« Il est arrivé au Real Madrid à l'âge idéal, avec l'énergie nécessaire pour exploiter pleinement son potentiel et la maturité requise. Il va marquer une ère au Real Madrid », a ajouté l’ancien défenseur de Benfica.
Un pronostic assumé, formulé par un ancien partenaire qui connaît ses exigences et sa constance.
- AFP
Un quotidien d’exception au PSG
Bernat évoque aussi l’impact humain de ces années parisiennes. « C’était un véritable honneur de partager le quotidien avec des joueurs de ce calibre. Chaque entraînement avec Mbappé, Messi ou Neymar était une expérience incroyable. Ce sont des joueurs qui vous font progresser, non seulement par leur talent, mais aussi par leur état d’esprit et leur détermination », souligne l’arrière gauche de 32 ans.
Un souvenir intact. Et un hommage inattendu.