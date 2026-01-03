À la veille des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’ambiance n’est pas à l’euphorie au sein de la sélection marocaine. Favori désigné par une large partie de l’opinion, le Maroc aborde pourtant ce choc contre la Tanzanie avec une vigilance assumée. Derrière le statut, l’histoire récente rappelle que rien n’est jamais acquis sur le continent africain. Dans ce contexte, le discours de Walid Regragui tranche avec l’excitation ambiante.
Maroc - Tanzanie, Walid Regragui tire la sonnette d'alarme
- AFP
Le Maroc sous pression avant la Tanzanie
Qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN, le Maroc s’apprête à affronter la Tanzanie dans un match à élimination directe qui ne souffre d’aucune approximation (dimanche, 17h). Walid Regragui l’a rappelé d’emblée en conférence de presse, conscient que le passé pèse lourd dans ce type de rendez-vous. Le sélectionneur sait que, depuis 2004, le Maroc n’a remporté qu’un seul match à élimination directe en Coupe d’Afrique des Nations (vs Malawi en 2021), un constat qui impose la prudence. Walid Regragui insiste ainsi sur le fait que cette phase finale marque le début d’« une nouvelle compétition », où le moindre excès de confiance peut être fatal. Cette prise de parole vise avant tout à remettre le cadre avant l’entrée dans le vif du sujet.
Face à une Tanzanie jugée inférieure sur le papier, Walid Regragui refuse toute lecture simpliste. Le technicien marocain a tenu à rappeler à ses joueurs que le respect de l’adversaire conditionne la performance. « On arrive en 8es de finale, c’est une nouvelle compétition. On n’a pas le choix, si on veut continuer, on doit gagner ce match. On connaît bien la Tanzanie et on va jouer avec toute l’humilité et le respect qu’on doit à cette équipe. Ce sera dur, comme toujours », a-t-il déclaré. Par ce discours, Walid Regragui cherche à ancrer une discipline mentale indispensable avant le coup d’envoi.
Favoris & pronostics CAN 2025 | Le Maroc pour remporter la victoire finale ?
- AFP
Walid Regragui exige de l’humilité à ses joueurs
Le message de Walid Regragui s’est ensuite articulé autour d’un mot-clé : l’humilité. Le sélectionneur a rappelé que les échecs passés du Maroc dans la compétition trouvent souvent leur origine dans un relâchement psychologique. « Comment éviter le piège de la Tanzanie ? Depuis le début de la compétition, je dis pour nous et les joueurs : c’est la CAN de l’humilité. Tout le monde nous donne favoris, tout le monde dit que si on ne gagne pas la CAN, c’est un échec. Si on ne la gagne pas facilement, c’est un échec. » Par cette déclaration, Walid Regragui assume la pression tout en cherchant à la transformer en moteur collectif.
Le sélectionneur est allé plus loin en rappelant les fondements historiques de cette exigence. « Moi, mon travail, avec le staff et le vestiaire, c’est de garder les pieds sur terre et de se rappeler pourquoi le Maroc n’a pas gagné la CAN depuis 50 ans. » Walid Regragui a également souligné la progression de la Tanzanie, mettant en avant « deux gros clubs » et des « joueurs locaux très bons ». Un rappel destiné à empêcher toute sous-estimation, alors que le Maroc sait que les surprises font partie intégrante des matches de coupe.
- AFP
Le discours de Regragui appuyé par le vestiaire du Maroc
Présent aux côtés de Walid Regragui, Romain Saïss, sorti sur blessure lors du match d’ouverture (vs Comores, 2-0), a appuyé ce discours en évoquant les désillusions passées. « Dans le passé, on a eu certains déboires parce qu’on a peut-être manqué d’humilité. » Le défenseur a insisté sur l’importance de l’état d’esprit, un axe central également défendu par Walid Regragui depuis sa prise de fonction. Pour les cadres, il s’agit désormais de transmettre cette culture de l’exigence aux plus jeunes, parfois novices dans la compétition.
Walid Regragui sait que ce huitième de finale représente bien plus qu’un simple match. Il s’agit d’un test de maturité pour un groupe attendu au sommet. Discipline, concentration et respect de l’adversaire devront guider chaque action pour éviter de revivre les erreurs du passé. Face à la Tanzanie, le Maroc est prévenu : seule une prestation sérieuse ouvrira la porte des quarts de finale.