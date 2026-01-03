Maroc - Tanzanie, Walid Regragui tire la sonnette d'alarme

Qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN, le Maroc s’apprête à affronter la Tanzanie dans un match à élimination directe qui ne souffre d’aucune approximation (dimanche, 17h). Walid Regragui l’a rappelé d’emblée en conférence de presse, conscient que le passé pèse lourd dans ce type de rendez-vous. Le sélectionneur sait que, depuis 2004, le Maroc n’a remporté qu’un seul match à élimination directe en Coupe d’Afrique des Nations (vs Malawi en 2021), un constat qui impose la prudence. Walid Regragui insiste ainsi sur le fait que cette phase finale marque le début d’« une nouvelle compétition », où le moindre excès de confiance peut être fatal. Cette prise de parole vise avant tout à remettre le cadre avant l’entrée dans le vif du sujet.

Face à une Tanzanie jugée inférieure sur le papier, Walid Regragui refuse toute lecture simpliste. Le technicien marocain a tenu à rappeler à ses joueurs que le respect de l’adversaire conditionne la performance. « On arrive en 8es de finale, c’est une nouvelle compétition. On n’a pas le choix, si on veut continuer, on doit gagner ce match. On connaît bien la Tanzanie et on va jouer avec toute l’humilité et le respect qu’on doit à cette équipe. Ce sera dur, comme toujours », a-t-il déclaré. Par ce discours, Walid Regragui cherche à ancrer une discipline mentale indispensable avant le coup d’envoi.

