Pronostic Maroc vs Tanzanie 04/01/2026 : les Lions de l'Atlas lancent leur phase finale

Notre expert en paris sportifs voit les Lions de l'Atlas s'imposer logiquement face à la Tanzanie pour valider leur ticket en quarts de finale.

Pronostic Maroc vs Tanzanie : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Maroc vs Tanzanie

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Maroc 3-0 Tanzanie

Pronostic des buteurs : Maroc - Brahim Diaz (doublé), Ayoub El Kaabi

En tant que pays hôte, le Maroc aborde cette Coupe d'Afrique des Nations avec l'étiquette de grandissime favori. Les Lions de l'Atlas courent après un sacre continental depuis 1976. Si la finale de 2004 reste un souvenir douloureux, les hommes de Walid Regragui ont parfaitement terminé leur phase de poules, portés par une ferveur populaire impressionnante.

Après deux premières sorties poussives, les Marocains ont haussé le ton lors de la dernière journée en balayant la Zambie (3-0). Un succès qui rappelle le niveau affiché lors de l'épopée historique au Mondial 2022. Avec un effectif d'une telle qualité, tout autre résultat qu'un sacre à domicile serait une immense déception pour Regragui.

Face à eux se dresse la Tanzanie, miraculée de la phase de groupes en finissant parmi les meilleurs troisièmes. Les Taifa Stars n'ont pas encore gagné le moindre match dans cette CAN, se qualifiant grâce à deux nuls de combat dans le Groupe C.

Le sélectionneur Miguel Gamondi peut toutefois être fier : c'est la première fois en 45 ans que la Tanzanie franchit le premier tour de la CAN. Si le défi s'annonce immense, les Tanzaniens ont montré une belle résilience face à des nations comme la Tunisie ou l'Ouganda.

Les effectifs probables pour Maroc vs Tanzanie

Composition attendue du Maroc : Bono - Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine - El Aynaoui, Amrabat, Ounahi - Diaz, El Kaabi, Saibari.

Composition attendue de Tanzanie : Masalanga - D. Job, Mwamnyeto, Hamad, M. Hussein - Msanga, N. Miroshi, Mnoga, F. Salum - Msuva, Samatta.

Une invincibilité impressionnante à domicile

Le succès contre la Zambie a porté la série d'invincibilité du Maroc à 19 matchs. Sur cette période, les Lions comptent 18 victoires pour un seul nul. Plus impressionnant encore : ils n'ont plus perdu sur leurs terres depuis 16 ans.

De quoi faire trembler la Tanzanie, qui découvre les matchs à élimination directe. Les Taifa Stars traversent une zone de turbulences avec une série de 10 matchs sans victoire (dont 6 défaites). L'historique plaide aussi pour le Maroc, vainqueur de 7 des 8 confrontations directes, dont les 5 dernières.

Pronostic 1 Maroc vs Tanzanie : Victoire du Maroc & Clean Sheet à 1,44.

Un verrou marocain difficile à faire sauter

La force de Walid Regragui réside dans son assise défensive. Le Maroc concède très peu d'occasions et a déjà signé deux clean sheets en trois matchs de poule. Sur leurs 5 dernières sorties, ils ont gardé leur cage inviolée à 3 reprises (60 %).

Si la Tanzanie a trouvé le chemin des filets lors de ses derniers matchs, elle a toujours buté sur la défense marocaine récemment. Lors de ses 4 derniers duels, le Maroc s'est imposé à chaque fois sans encaisser le moindre but. Il faut remonter à 2013 pour voir un but tanzanien face aux Lions de l'Atlas.

Pronostic 2 Maroc vs Tanzanie : Le Maroc gagne sans encaisser de but à 1,35.

Vers une victoire nette et sans bavure ?

La solidité défensive marocaine offre une liberté totale aux créateurs comme Brahim Diaz. Les Lions ont pris l'habitude de tuer les matchs cliniquement, comme en témoigne le 3-0 infligé à la Zambie. C'était la deuxième fois en cinq matchs qu'ils s'imposaient sur ce score exact.

Face à une défense tanzanienne qui a encaissé 7 buts sur ses 4 dernières rencontres, le talent offensif de Saibari ou d’El Kaabi pourrait faire des dégâts. Dans l'ambiance électrique de Rabat, la soirée risque d'être longue pour les visiteurs.

Pronostic 3 Maroc vs Tanzanie : Le Maroc gagne par 3 buts d'écart ou plus à 2,11.

+