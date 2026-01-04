Le Maroc affrontait la Tanzanie, dimanche, à l’occasion des 8es de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Longtemps accrochés, les Lions de l’Atlas ont réussi à s’extirper du piège tanzanien grâce à un éclair de génie de Brahim Diaz.
Maroc - Tanzanie : Brahim Diaz envoie les Lions de l’Atlas en quart de finale (1-0)
- AFP
Le Maroc bute sur le bloc tanzanien
Le Maroc a eu fort à faire face à la Tanzanie ce dimanche. Dans un stade complètement acquis à leur cause, les Lions de l’Atlas longtemps buté sur le bloc tanzanien. C’est même la Tanzanie qui s’offrait la première occasion du match avec un centre qui n’a pas été bien repris par Dickson Job (3e). C’est suite à cela que le Maroc prenait le contrôle du jeu et assiégeait le camp des Taifa Stars. Les hommes de Walid Regragui croyaient même avoir débloqué la situation sur une tête d’Ismael Saibari mais le but était invalidé pour un hors-jeu du joueur du PSV Eindhoven (15e).
Les Marocains poursuivaient leurs offensives qui étaient toujours repoussées par la défense tanzanienne. Le réalisme n’était pas non plus au rendez-vous pour le Maroc, à l’image d’une frappe de Brahim Diaz qui s’envolait au-dessus des cages d’Hussein Masaranga (37e). Le Madrilène était suivi par Ayoub El Kaabi dont la tête ne trouvait pas non plus le cadre (38e). Les deux équipes se quittaient donc à la pause dos à dos dans ce huitième de finale toujours serré.
- AFP
Brahim Diaz délivre les Lions de l’Atlas
Au retour des vestiaires, le Maroc mettait le pied sur l’accélérateur et mettait la pression sur les buts tanzaniens. Il fallait d’ailleurs un superbe arrêt de Masaranga sur un coup de tête d’Abdessamad Ezzalzouli pour retarder l’échéance (50e). Achraf Hakimi parvenait à trouver El Kaabi sur un centre, mais la tête de ce dernier fuyait à nouveau le cadre (54e). Juste après, les Lions de l’Atlas se faisaient peur sur un ballon repoussé dans la surface par Yassine Bounou et mal négocié finalement par Feisal Salum (56e). Le Maroc manquait encore de chance sur un coup franc d’Hakimi qui échouait sur la barre transversale (60e).
Comme d’habitude, le salut venait finalement des pieds de Brahim Diaz qui récupérait une passe d’Hakimi et éliminait son vis-à-vis avant de fusiller le gardien tanzanien (1-0, 64). Quatrième but en autant de matchs pour le joueur du Real Madrid dans cette CAN. Une délivrance pour le Maroc qui gagnait en confiance dans cette rencontre. Mais elle baissait en intensité avec des Marocains qui préféraient jouer la carte la gestion. Une option qui permettait aux Lions de l’Atlas de conserver son avantage jusqu’au coup de sifflet final qui scellait l’élimination de la Tanzanie. Le Maroc poursuit donc sa quête vers le sacre et va affronter le vainqueur du choc Afrique du Sud – Cameroun (20h), en quart de finale, vendredi prochain à 20h.