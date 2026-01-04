Maroc - Tanzanie : Brahim Diaz envoie les Lions de l’Atlas en quart de finale (1-0)

Le Maroc a eu fort à faire face à la Tanzanie ce dimanche. Dans un stade complètement acquis à leur cause, les Lions de l’Atlas longtemps buté sur le bloc tanzanien. C’est même la Tanzanie qui s’offrait la première occasion du match avec un centre qui n’a pas été bien repris par Dickson Job (3e). C’est suite à cela que le Maroc prenait le contrôle du jeu et assiégeait le camp des Taifa Stars. Les hommes de Walid Regragui croyaient même avoir débloqué la situation sur une tête d’Ismael Saibari mais le but était invalidé pour un hors-jeu du joueur du PSV Eindhoven (15e).

Les Marocains poursuivaient leurs offensives qui étaient toujours repoussées par la défense tanzanienne. Le réalisme n’était pas non plus au rendez-vous pour le Maroc, à l’image d’une frappe de Brahim Diaz qui s’envolait au-dessus des cages d’Hussein Masaranga (37e). Le Madrilène était suivi par Ayoub El Kaabi dont la tête ne trouvait pas non plus le cadre (38e). Les deux équipes se quittaient donc à la pause dos à dos dans ce huitième de finale toujours serré.