Manchester City et Messi : comment un malentendu téléphonique a provoqué une offre accidentelle de 70 millions

Il y a quinze ans, Manchester City vouait une telle fascination au Barcelone tout-puissant qu'il a tenté de reproduire le même modèle. Les Citizens ont d'abord débauché le directeur général Ferran Soriano et le directeur sportif Txiki Begiristain, avant d'attirer Pep Guardiola sur le banc. Il ne manquait que Lionel Messi. Pourtant, les Citizens ont failli recruter le futur octuple Ballon d'Or dès le début du projet dirigé par Abu Dhabi... par erreur !

Depuis l'arrivée de Guardiola en 2016, les rumeurs enflaient sur la volonté du coach d'arracher Messi au Barça pour le faire venir à l'Etihad Stadium. Tout au long de sa première saison, l'entraîneur a dû démentir à plusieurs reprises les rumeurs selon lesquelles il avait tenté de recruter Messi, ainsi que Neymar et Sergio Busquets.

L'Argentin n'a jamais été aussi proche de retrouver Guardiola qu'à l'été 2020, quand il a notifié à Barcelone par burofax sa volonté de partir et a rencontré son ancien entraîneur à son domicile, avant de finalement opter pour un maintien en Catalogne.

Messi a ensuite été proposé aux Citizens en 2021 lorsque les difficultés financières du Barça l'ont contraint au départ, même si le Paris Saint-Germain s'est montré plus entreprenant. Mais à aucune de ces occasions, le club mancunien n'a transmis d'offre concrète pour l'Argentin.

Les Citizens n'ont contacté le Barça au sujet de Messi qu'une seule fois, en 2008, quelques jours seulement après le rachat du club par le groupe Abu Dhabi United et avant même que l'Argentin ne décroche son premier Ballon d'Or. L'offre a toutefois provoqué une grande confusion à Barcelone comme à Manchester. Car elle découlait d'une erreur, fruit d'un malentendu dans l'euphorie du club devenu milliardaire en une nuit.